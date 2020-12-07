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أخبار العالم

رسالة مهمة من بابا الفاتيكان إلى القيادات المسيحية في لبنان

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 07:11 ص
بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان
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قسم الخارجي
كشفت صحيفة الشرق الاوسط السعودية، عن نصيحة الفاتيكان إلى القيادات المسيحية في لبنان، بسحب الدعوة إلى إقامة نظام فيدرالي من التداول والإقلاع عن طرحها. 

وقالت مصادر إلى الصحيفة السعودية إن هذه النصيحة جاءت بهدف مزيد من الاندماج بين المسلمين والمسيحين في لبنان. 

واضاف أن: "الفاتيكان دعا إلى مزيد من الاندماج بين المسيحيين والمسلمين، ورأى أن هناك ضرورة لحمايته وتحصينه، خصوصًا في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة والمتغيرات التي تعصف بها، واعتبر أن الصيغة الراهنة التي يقوم عليها لبنان تبقى الأفضل وإن كانت في حاجة إلى تطوير وإنما في نطاق اللعبة الديمقراطية". 

وتابع أن: "الفاتيكان يتفهم بلا أي تردد الأسباب الكامنة وراء الشكاوى التي طرحها الراعي مع البابا فرنسيس والمعنيين بالملف اللبناني وتحديدًا بالنسبة إلى تعثر تشكيل الحكومة والتأخر في إعادة إعمار المنطقة المنكوبة التي أصابت بيروت من جراء الانفجار الذي حصل في المرفأ". 

وأفاد بأن: "الفاتيكان وإن كان يتفهم دعوة الراعي إلى حياد لبنان الإيجابي وعدم إقحامه في الصراعات الدائرة في المنطقة، فإن دعوته إلى سحب الفيدرالية من التداول تحظى بتأييد من دول الاتحاد الأوروبي". 

فيما صرح البطريرك الماروني بشارة الراعي: "قدمت للبابا اقتراحات حلول، في مقدمتها أن يكون لبنان بلدًا حياديا بعيدًا عن الصراعات الإقليمية والدولية ومجتمعًا متضامنًا يلعب فيه الجيل الجديد دوره في صناعة المستقبل"، مشيرا إلى أن بابا الفاتيكان البابا فرنسيس أكد استعداده للقيام بما يلزم مع الدول المعتمدة لدى الفاتيكان والمؤسسات الدولية لدعم لبنان والحفاظ على دوره ورسالته في هذا الشرق.
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