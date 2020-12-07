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ثقافة

تكريم الروائي حسام طه والتسجيل المهني فى الخدمة الاجتماعية بثقافة الفيوم

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 12:12 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددا من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة الفيوم، حيث نظم بيت ثقافة أطسا بالتعاون مع النقابة الفرعية لاتحاد كتاب مصر بالفيوم وبني سويف وقسم الثقافة العامة بالفرع حفل لتكريم الروائي الراحل حسام طه.

 والذى بدأ بالوقوف دقيقة حداد على روح الراحل، ثم كلمة للأديب أحمد قرني، تلاها شهادات الأدباء والشعراء في الراحل والتي أوضحت كلها مشاعر الحب، كما عبروا عن كيفية تعامله معهم وعن دوره في إثراء الحركة الأدبية في اطسا خاصة والفيوم عامة، وفي نهاية الحفل تم تسليم دروع لإسم الراحل والتي استلمتها أسرته مع تكريم مجموعة من الأدباء والشعراء.

 جاء ذلك بحضور كوكبة من الشعراء والأدباء من أعضاء الاتحاد ونادي أدب بيت ثقافة اطسا منهم الشعراء رمضان إبراهيم، خالد سعيد، هاني مفتاح الجازوي رئيس مجلس إدارة نادي الأدب بالبيت، والشاعر مصطفي عبدالباقي، الروائي محمد جمال الدين،  والأديب أحمد قرني، ولفيف من الأدباء والشعراء من اطسا والفيوم وبحضور أسرة الراحل حسام طه ومجموعة من أصدقائه في العمل.

أقامت مكتبة الطفل بقصر ثقافة الفيوم يوم ثقافي ترفيهي بمدرسة محيي الدين أبو العز تضمن فقرات من مسرح العرائس، قصة الطاووس المغرور، بجانب سرد قصة دبدوب والكرة لأمانى مصطفى، بالإضافة إلى ألعاب ذهنية وحركية متنوعة، كما يواصل نادي الموهوبين بقسم المواهب بالفرع نشاطه بعمل ورشة مسرح "التدريب على فنون الأداء" ببهو قصر الثقافة للمدرب أحمد السلاموني، ونظم القسم محاضرة تثقيف علمي بعنوان "الوجه الآخر لفيروس كورونا" حاضرها محمد محمود وتحدث عن الإيجابيات والقيم التي أظهرها فيروس كورونا مثل التعاون ومساعدة الغير فى توفير الأدوية والطعام للمصابين وأيضا بما يتعلق بالجوانب البيئية.

عقدت مكتبة الفيوم العامة بالتعاون مع طلبة الخدمة الاجتماعية جلسة لشرح مهارة التسجيل المهنى فى الخدمة الاجتماعية بإشراف د. حسام محمودالشريف وتم تعريفهم بالتسجيل وأهدافه وشروط التسجيل الجيد والمعوقات المتوقع أن تظهر فيما يتعلق بتطبيق التسجيل وكيفية التغلب عليها.

يأتي ذلك ضمن الفاعليات والأنشطة التي تقدمها الهيئة لنشر المعرفة ورفع الوعي والتصدي للأفكار الظلامية، وتحقيق مبدأ العدالة الثقافية. 

وتواصل الهيئة مشروع أهل مصر لدمج أطفال المحافظات الحدودية مع أطفال محافظات القاهرة والجيزة، لخلق جيل واعي وعلي دراية بكل الاحداث، وزرع في قلوبهم روح المواطنة وحب الوطن. 

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