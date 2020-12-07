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حوادث

علقة موت لحرامي البرتقال.. مصرع مسجل خطر علي أيد الأهالي بمنيا القمح

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 01:54 م
جثه
جثه
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محمد الطحاوي
لقى مسجل خطر بمركز منيا القمح بالشرقية، مصرعه، اليوم، فيما أصيب صديقه على يد عدد من الأهالى اثناء محاولتهم سرقة مزرعة برتقال بقرية الربعماية بمنيا القمح وجار تحرير محضر بالواقعة.

 
تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مركز شرطة منيا القمح، يفيد ورد بلاغا بوصول" السيد ج" 36 سنة مسجل شقى خطر سرقات عامة، ومقيم قرية الربعماية جثة هامدة نتيجة تعرضه لضرب مبرح بجميع أنحاء الجسد.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة منيا القمح وتبين انه أثناء قيام المتوفى يرافقة 3 آخرين ممن لهم معلومات جنائية فى مجال السرقات، بالتوجه بتروسيكل بدون لوحات معدنية وبحوزتهم فرد خرطوش، لسرقة برتقال من مزرعة موالح بقرية الربعماية، قام أصحاب المزرعة ومعهم عدد من الأهالى بالتعدى عليهم بالضرب المبرح.

و أسفر عن مقتل أحدهم وإصابة" عمرو ال " 30 سنة عاطل مقيم التلين، سبق اتهامه فى قضايا سرقة، بكسور وكدمات، وتم التحفظ على 2 أخرين، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 42918 جنح مركز شرطة منيا القمح لسنة 2020، وتباشر النيابة العامة التحقيق مع باقى المتهمين.
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