ماكرون: لبنان لم تتوصل لحل للمسار السياسي

قال الرئيس الفرنسي ماكرون ، إنه تحدث مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن المشكلات التى تواجه المنطقة، وعن الوضع في لبنان، موضحًا أن لبنان لم تتوصل لحل للمسار السياسي.





وأضاف خلال مؤتمر صحفى مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، انه يدعم الشعب اللبناني حتى لا يكون اسير لـ سياسات خارجية.





ولفت إلى أنه تحدث مع الرئيس السيسي عن مشكلات شرق المتوسط.



