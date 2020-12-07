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تعليم

احتفالا باليوم العالمي لذوي الإعاقة.. محافظ المنيا يكرم الموهوبين بمدرسة الصم.. صور

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 03:15 م
جانب من التكريم
جانب من التكريم
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أيمن رياض

كرم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عددا من الطلاب الموهوبين من ذوي الهمم، وذلك خلال زيارته لمدرسة "الأمل للصم وضعاف السمع"، بحضور الدكتور محمد محمود أبو زيد نائب المحافظ، وضمن خطة المحافظة للاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة، ودعم إقامة مجتمع ينعم فيه مختلف أبنائه بفرص متساوية للحياة الكريمة، والعمل على تشجيع ذوي الهمم على التفوق والتميز في كل المجالات.

 

جاء ذلك بحضور، العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم، محمد النادي وكيل وزارة الصحة، الدكتور على عبدالسلام مدير الإدارة التعليمية.

 

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تابع المحافظ، سير العمل داخل المدرسة للوقوف على الاحتياجات الفعلية، والتأكد من تقديم كل أوجه الرعاية إلى الطلاب المقيمين بالمدرسة، بالإضافة للتأكد من مدى تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

 

واستجاب المحافظ لمطلب عدد من الطلاب بإنشاء وحدة تخاطب بالمدرسة، موجها بتنفيذها كنوع من الدعم والمساندة لابنائنا من ذوي الهمم ، كما تفقد المحافظ، جميع الأقسام داخل المدرسة لمتابعة عدد من الأنشطة المقدمة للطلاب، حيث تفقد المطبخ وصالة الطعام، كما وجه بدراسة تطوير بعض الأقسام الداخلية وزيادة عدد الانشطة المختلفة، لتحقيق كل فرص دمجهم في الحياة العامة .

 

وأشاد المحافظ، بدور الأجهزة التعليمية في تأهيل الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم وتمكينهم بما يحقق صالح المجتمع، وتذليل كل الصعوبات التي تعترضهم كونهم فئة هامة تتمتع بإمكانات وقدرات تؤهلهم ليصبحوا قوة إنتاجية لا يستهان بها في المجتمع.

احتفالا باليوم العالمي لذوي الإعاقة.. محافظ المنيا يكرم الموهوبين بمدرسة الصم.. صور
احتفالا باليوم العالمي لذوي الإعاقة.. محافظ المنيا يكرم الموهوبين بمدرسة الصم.. صور
احتفالا باليوم العالمي لذوي الإعاقة.. محافظ المنيا يكرم الموهوبين بمدرسة الصم.. صور
احتفالا باليوم العالمي لذوي الإعاقة.. محافظ المنيا يكرم الموهوبين بمدرسة الصم.. صور
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