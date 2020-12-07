ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

النائب أيمن أبو العلا يتحفظ على مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 03:11 م
النائب أيمن أبو العلا،
النائب أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب
Advertisements
ماجدة بدوى
أبدى النائب أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، تحفظه لمشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، مؤكدًا أنه من الظلم الضم بين المشروع القومي القائم في مصر  لتجميع البلازما وبين تنظيم عمليات نقل الدم، مشيرًا إلى أنه لولا المشروع القومي لتجميع البلازما لرفض القانون بشكل كامل.

جاء ذلك في حديثه باجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد العماري لمناقشة مشروع قانون بشأن تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، حيث حددت مواد القانون نطاق سريانه على كل من عمليات الدم، وتجميع البلازما، وتصنيع مشتقاتها، وتسفيرها بقصد تصنيع مشتقاتها في الخارج، ثم إعادتها في صورة مستحضرات حيوية، واستيرادها وتصديرها كمادة خام أو في أي مرحلة من مراحل التصنيع، وأمهلت مواد القانون المخاطبين بأحكامه ثلاثة أشهر؛ لتوفيق أوضاعهم بحسبان أن المراكز القائمة بعمليات الدم مستقرة ومتطورة، استرشادًا بالمعايير الدولية.

وأكد أبو العلا إدراكه الكامل لمشروع مصر القومي  في تجميع البلازما وتصنيع مشتقاتها، ولكن من الظلم ضم القانون الجديد لقانون الدم الذي يضم العديد من الإشكاليات الكبيرة والتى في حاجة أكبر لتعديلات أوسع حيث الواقع المصري يؤكد أن تناول التعديلات الجديدة لمشكلات تنظيم الدم ما هي إلا قشور بسيطة وهو أمر في حاجة لوقفة شديدة.

ولفت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلي وجود خلط كبير في هذا القانون والتعديلات المقترحة حيث تنظيم الدم من ناحية وتجميع البلازما من ناحية أخري، حيث كان من الأفضل الفصل وتقيدم  مشروع قانون لتنظيم الدم يعالج كم الإشكاليات الكبيرة التى يعاني منها المجتمع، وأيضا تقديم مشروع بشأن تجميع البلازما بصورة مختلفة وداعمة للتحركات الفاعلة في تحقيق نتائج أفضل، مشيرا إلى أنه يخشى أن يكون هذا الخلط سبيلا لدعم السماسرة الذين يتاجرون في الدم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تفاصيل قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها

صحة النواب تناقش قانون تنظيم تجميع بلازما الدم لتصنيع مشتقاتها وتصديرها

اليوم.. صحة النواب تناقش قانون تنظيم تجميع بلازما الدم لتصنيع مشتقاتها وتصديرها

بحضور هالة زايد.. صحة النواب تناقش تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما

وزيرة الصحة: نستورد البلازما بنسبة 100% من الخارج.. والرئيس أعطى أهمية للمشروع

برلماني: لا يوجد في الشرق الأوسط سوى مصنعين لفصل الدم وتجميع البلازما بإيران وإسرائيل

ترشيحاتنا

ساعات ويبدأ التطعيم.. مخاوف داخل بريطانيا بشأن كمية لقاحات فايزر

لكاميرا صدى البلد.. ملك وليلى أحمد زاهر ترقصان على لقيت الطبطبة "فيديو"

لا تأجيل للدراسة.. طارق شوقى لأولياء الأمور: اطمئنوا أولادكم فى أيد أمينة.. يتصدر نشرة صباح البلد

ضبط صاحب مزرعة موالح و3 آخرين عقب قتلهم مسجل خطر بمنيا القمح

شاهد.. أحدث ظهور لابنة عمرو دياب في لندن

المقاصة يبرم 5 صفقات قوية في اللحظات الأخيرة من الميركاتو الصيفي.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد حصولها على طرف صناعي.. شاهد لحظة مؤثرة لطفلة فقدت ذراعها | صور

بعد إيجابية المسحة.. دراسة تقدم نصائح للرعاية بعد الإصابة بـ كورونا

دراسة: بعض مرضى كورونا يواجهون أمراضا جلدية بعد الشفاء