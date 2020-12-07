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تعليم

وكيل تعليم الفيوم يشهد دوري كرة القدم للمرحلة الابتدائية

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 05:01 م
دوري كرة القدم للمرحلة
دوري كرة القدم للمرحلة الابتدائية بالفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود
نظمت إدارة الشئون التنفيذية والتربية الرياضية، الدوري الرياضي بالمدارس الابتدائية بغرب الفيوم، بحضور الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم وهشام أبو عوف مدير عام الشئون التنفيذية والدكتور عماد بليدي مدير عام إدارة غرب الفيوم التعليمية، ومسئولى الشئون التنفيذية والتربية الرياضية، وذلك بملاعب مدرسة الفيوم الميكانيكية بكيمان فارس.
 
ففي سباق المدارس الحكومية فاز بالمركز الأول مدرسة البارودية الابتدائية والمركز الثاني مدرسة الشهيد مصطفى أحمد على الابتدائية والمركز الثالث مدرسة ملحقة المعلمين بفارس الابتدائية.

وفي سباق المدارس الخاصة فاز بالمركز الأول مدرسة العلياء الخاصة والمركز الثاني فازت مدرسة الرسالة والمركز الثالث فازت المدرسة الإسلامية.  

وأكد وكيل الوزارة على أهمية ممارسة الأنشطة والنشاط الرياضي، وحث المعلمين على ضرورة زرع الروح الرياضية والخلق الرياضي القويم في نفوس التلاميذ، فالرياضة تهذب الخلق وغذاء العقل، وتقدم برسالة شكر لمسئولى الشئون التنفيذية وإدارة غرب الفيوم وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.


كما عقد  الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، اجتماعا مع مديري الإدارات التعليمية ومديري المراحل ورؤساء الأقسام بالمديرية والإدارات التعليمية بحضور محمد عبدالله وكيل المديرية، والدكتور مراد أحمد حسن مدير عام التعليم العام والعلاقات العامة بالمديرية، بمسرح ديوان مديرية التربية والتعليم بالفيوم.

أطلق وكيل الوزارة في اثناء الاجتماع، مبادرة أسبوع الصحة العامة بمدارس محافظة الفيوم والذي يبدأ أول الأسبوع القادم ، حيث شدد على التطبيق الحاسم للإجراءات الوقائية والاحترازية التى قررتها الدولة، للوقاية من الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، لافتًا أن السلوكيات الخاطئة وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية أدت فيما سبق إلى انتشار العدوى بالفيروس في بعض المناطق.
وكيل تعليم الفيوم يشهد دوري كرة القدم للمرحلة الابتدائية
وكيل تعليم الفيوم يشهد دوري كرة القدم للمرحلة الابتدائية
وكيل تعليم الفيوم يشهد دوري كرة القدم للمرحلة الابتدائية
وكيل تعليم الفيوم يشهد دوري كرة القدم للمرحلة الابتدائية
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