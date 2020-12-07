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فن

قبل عرضها.. أبرز أحداث الحلقة 33 من مسلسل ابنة السفير 2

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 06:34 م
مسلسل ابنة السفير
مسلسل ابنة السفير 2
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شروق ابراهيم
تعرض اليوم الاثنين الحلقة الـ33 من مسلسل ابنة السفير على قناة ستار التركية ومنصة شاهد  VIP. 

وتتضمن أحداث الحلقة فسخ نارين لخطوبتها من سلطان بعد تهديد فايز لها انه في حال زواجهما سيدمر "سلطان"، وبدء تفكير جيهان في التراجع عن قرار إعطاء طفلها إلى ميادة.

وشهدت الحلقة السابقة من مسلسل ابنة السفير تورط سلطان في مقتل روكي الذي كان يتعدى على زوجته السابقة ميادة بينما هي حامل في طفله، ويقرر دفع الفدية لوالده وهناك تدخل نارين مع سلطان في خلافات بسبب الاختلافات الثقافية بينهما، حيث تتهم سلطان انه رجعي ويقوم بأشياء تخالف القانون. 

وتبدأ نارين في مواجهة صدام حضاري بينها وبين حبيبها سلطان كونها ابنة سفير عاشت حياتها في اوروبا والاخير  فلاح ريفي.

وتواجه علا زوجها يحيى بخيانته له مستعينة بالتسجيل الصوتي وتهدده انه في حال عدم الانفصال عنها ستقدم هذا الدليل للمحكمة، وعلى صعيد أخر يهدد سلطان الطبيبة سحر بأنه لا تقترب من نارين وابنتها ملك بل تنتقم فقط من سلطان.

وأعلن صناع مسلسل ابنة السفير عن موعد عرض الحلقة الأخيرة من الموسم الثاني الذي انطلق عرضه في الأول من شهر سبتمبر الماضي. 

وكشف صناع المسلسل أن عدد حلقات العمل ستصل الى 53 حلقة وموعد الحلقة الأخيرة سيكون في شهر مايو المقبل، مشيرين الى ان التصوير مازال مستمرا في مدينة موجلا جنوب غرب تركيا. 


قصة مسلسل ابنة السفير : 

مسلسل ابنة السفير يحكي قصته قيام شاب فلاح بسيط  يدعى "سلطان" بطرد زوجته "نارين" والتخلي عنها يوم زفافهما بسبب اكتشافه انها ليست عذراء ويتهمها بالخيانة في حين اعترفت له بأنها تعرضت للاغتصاب من أحد المقربين لها ولكن لا يصدقها ومن هنا تنقلب الأحداث.

المسلسل من بطولة انجين اكيورك، نسليهان اتاغول، اوراز كايجيلار اوغلو و تولين يازكان.

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