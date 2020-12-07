أبو العينين: تمسكت باستمرار هيثم شعبان كمدير فني لـ سيراميكا كليوباترا

أكد النائب محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، أنه تمسك باستمرار هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول بعد الصعود للدورى الممتاز.





وقال أبو العينين خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي المنعقد حاليا لتقديم اللاعبين: البعض طلب مني التعاقد مع مدير فني عالمي بعد الصعود إلا أن هيثم شعبان المدير الفني عالمي بالنسبة لنا ولديه طموح كبير لتحقيق خطة الفريق بالدورى الممتاز.





وأضاف: أوجه التحية لمعتز البطاوي المشرف العام علي الفريق الذي أوقف الفريق على قدميه وصعد به للدورى الممتاز.









وحضر النائب محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، والجهاز الفني واللاعبون، المؤتمر الصحفي، والذي يشهد أيضا الإعلان عن قميص النادي الجديد، وكذلك الشعار الذي تغير منذ فترة قصيرة.





كما شهد المؤتمر الصحفي الإعلان عن الخطة الاستثمارية والتسويقية للنادي في الموسم الجديد، الذي يشهد المشاركة الأولى في مسابقة الدوري المصري الممتاز.





وأسفرت قرعة مسابقة الدوري الممتاز عن خوض فريق سيراميكا كليوباترا أولى مبارياته أمام الإنتاج الحربي، في افتتاحية أول مشاركة للفريق، في تاريخ المسابقة.





ويلتقي سيراميكا كليوباترا مع الأهلي في الأسبوع السادس من المسابقة، على أن يلتقي مع الزمالك في الأسبوع الخامس عشر، وسيكون جدول ترتيب مباريات الفريق في الدوري كالتالي:





الأسبوع الأول

الانتاج الحربي - سيراميكا كليوباترا

الأسبوع الثاني

سيراميكا كليوباترا - البنك الأهلي





الأسبوع الثالث





المقاولون العرب - سيراميكا كليوباترا













الأسبوع الرابع





سيراميكا كليوباترا - بيراميدز





الأسبوع الخامس





سموحة - سيراميكا كليوباترا





الأسبوع السادس





سيراميكا كليوباترا - الأهلي





الأسبوع السابع





إنبي - سيراميكا كليوباترا





الأسبوع الثامن





سيراميكا كليوباترا - طلائع الجيش





الأسبوع التاسع





المصري - سيراميكا كليوباترا





الأسبوع العاشر





سيراميكا كليوباترا - الجونة





الأسبوع الحادي عشر





أسوان - سيراميكا كليوباترا





الأسبوع الثاني عشر





سيراميكا كليوباترا - المقاصة





الأسبوع الثالث عشر





غزل المحلة - سيراميكا كليوباترا





الأسبوع الرابع عشر





سيراميكا كليوباترا - الاتحاد





الأسبوع الخامس عشر





الزمالك - سيراميكا كليوباترا

















الأسبوع السادس عشر





سيراميكا كليوباترا - وادي دجلة





الأسبوع السابع عشر





الاسماعيلي - سيراميكا كليوباترا



