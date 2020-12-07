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محافظات

الكشف الطبي على مليون مواطن ضمن مبادرة 100 مليون صحة في المنيا ..صور

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 09:22 م
مبادرة 100 مليون
مبادرة 100 مليون صحة
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ايمن رياض
تشهد المنيا طفرة كبيرة في القطاع الصحي من أجل تحسين مستوى الخدمه الصحيه المقدمه للمواطنين على مستوى المحافظة، ونجحت مديرية الصحة في توقيع الكشف الطبي على مليون مواطن ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي.

وتستهدف المبادرة الاكتشاف المبكر والمتابعة والفحص للحد من مرضية ومضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة في الفئة العمرية من 18 إلى 40 عاما من المسجلين لدى قاعدة بيانات مائة مليون صحة بارتفاع نسبة السكر فى الدم وارتفاع ضغط الدم عن المعدلات الطبيعية.

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كما تشهد المنيا افتتاح ٤ مستشفيات عملاقه تدخل الخدمه خلال الايام المقبله وذلك في إطار جهود الدولة للارتقاء بالقطاع الصحي، حيث تم الانتهاء من مستشفى ملوى النموذجى، والتى تعمل مستشفى عزل لمواجهة فيروس كورونا وتأتى بعدها مستشفيات سمالوط وديرمواس بني مزار وذلك لخدمة آلاف من أهالى مدن وقرى المحافظة .

ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مهام منصبه وهو يولى اهتماما كبيرا بمجال الصحة سواء من خلال المبادرات الرئاسية أو تطوير المستشفيات وهذا ما تشهده محافظة المنيا فى تلك الفترة .

كما تولى الدولة اهتماما كبيرا بالقطاع الصحى والذي يشهد طفرة غير مسبوقة منذ عقود طويلة حيث تم تطوير مستشفى ديرمواس وسمالوط لخدمة ما يقرب من 900 ألف مواطن، بعد تجهيز تلك المستشفيات بأحدث الأجهزة، لتكون مستعدة لاستقبال المرضى سواء فى ديرمواس أو ملوي أو بنى مزار وسمالوط، وهى من المشروعات القومية التى تقوم بها الدولة .

ويقول الدكتور محمد نادي ، وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، إنه تم تقديم الخدمات الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة لعدد 985 ألف و 311 مواطنا، من المترددين للحصول على الخدمات التي تقدمها المبادرة، وذلك منذ انطلاقها في 18 سبتمبر الماضي.

واشار إلى تنوع الخدمات الطبية والصحية في المبادرة، والتي تشمل "التوعية والتثقيف الصحي، والكشف المبكر عن مرض السكر ، والضغط ، وأمراض السمنة، والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي" مؤكدا انه يتم إجراء الفحوصات اللازمة وصرف العلاج مجانًا.

وأوضح الدكتور أحمد خليل مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق المبادرة بالمحافظة، أن المبادرة يتم تنفيذها في الوحدات الصحية والمراكز الطبية لجميع مدن المحافظة، بتواجد 277 فريق طبي ما بين متحرك وثابت، ليتم العمل على فترتين من 9 صباحًا وحتى 3 عصرًا ومن 3 عصرًا وحتى 9 مساءًا طوال أيام الاسبوع، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، وإتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم اليومي، بأماكن تقديم الخدمة الطبية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية. 

واضاف وكيل وزارة الصحة، أن التكلفة الإنشائية لمستشفى ديرمواس بلغت 216 مليون جنيه حتى الآن وتتكون من مبنى رئيسى بعدد 4 أدوار ومبنى عيادات بعدد 3 أدوار ومبانى قوى / خزان، وتستهدف توفير عدد 107 سرير (67 مرضى – 11 عناية مركزة – 20 مبتسرين).

وتتكون من أقسام (إقامة مرضى – معامل – عمليات – نسا وتوليد – غسيل كلوى – عيادات خارجية – خدمات مساندة)، وتتميز مستشفى ديرمواس المركزى بإضافة 38 ماكينه غسيل كلوى تخدم حوالى 220 مريضا، وبذلك توفر أماكن غسيل كلوى للمرضى بالمركز وتقليل مشقة تلقى الخدمة بالمراكز المجاوره، وكذلك مزوده بمولد أكسجين لتوفير الأكسجين بدلًا من الأسطوانات وخزانات الأكسجين، تم تصميمها طبقًا للمعايير الهندسية لكود المستشفيات الحديثة كما تتضمن منظومة استشعار الحريق اتوماتيكيًا لكل غرف ووحدات المبنى.

وأوضح أن مستشفى سمالوط النموذجى والتى تم تزويدها بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية لتحسين ورفع كفاءة الخدمة الصحية فى كافة القطاعات الطبية المقدمة للمواطنين والتي تأتى فى مقدمة اهتمامات الدولة، من خلال تطبيق أفضل المعايير في أداء الخدمات للمواطنين.

ولفت إلى أن مستشفى سمالوط النموذجى تضم 5 مبان بمساحة إجمالية تصل إلي 9630 مترا مربعا، وتخدم 733 ألف نسمة من أهالى المحافظة، بالإضافة إلي تخفيف العبء عن المستشفيات المركزية بالمحافظة، والمستشفى عبارة عن طابق ارضى و 4 طوابق علوية حيث يضم الطابق الأرضى أقسام الطوارئ والاستقبال، و4 عيادات خارجية وصيدلية مركزية، بالإضافة إلى قسم الأشعة التى تشمل الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي، والأشعة العادية، وموجات فوق الصوتية، كما يشمل خدمات أخرى منها غرف التعقيم والمشرحة، والمغسلة، والمطبخ المركزي.

ويضم الطابق الأول 10 عيادات خارجية، و38 ماكينة غسيل كلوي، و4 معامل، إلى جانب بنك الدم، وعدد من العيادات الخارجية، ويحتوي الطابق الثانى على 30 غرف إقامة للمرضى، ويحتوي الطابق الثالث علي 18 غرفة إقامة، وسكن للأطقم الطبية من الأطباء والتمريض، بينما يحتوي الطابق الرابع علي أقسام الولادة الطبيعية و5 غرف للعمليات الجراحية، و العناية المركزة، و20 حضانة للمتبسرين، ويحتوى الطابق الخامس على مدرسة للتمريض تضم 6 فصول، وغرف للمدرسين، إلى جانب معمل ومكتبة، وقاعة للاجتماعات.

وتبلغ تكلفة مشروع مستشفى سمالوط النموذجي 247 مليون و787 ألف جنيه، كما تم خلال العام المالى 2019- 2020 تخصيص مبلغ 70 مليون جنيه للمبانى والتجهيزات الطبية الخاصة بالمستشفى.

من جانبه قال اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، إن تطوير المستشفيات سيكون بمثابة إضافة قوية لمنظومة الصحة بالمحافظة، وستتيح توفير الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، موضحا أن مستشفيات ديرمواس وملوي وسمالوط وبنى مزار تم تزويدهم بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية لتحسين ورفع كفاءة الخدمة الصحية في كافة القطاعات الطبية المقدمة للمواطنين، والتي تأتى في مقدمة اهتمامات الدولة.
الكشف الطبي على مليون مواطن ضمن مبادرة 100 مليون صحة في المنيا ..صور
الكشف الطبي على مليون مواطن ضمن مبادرة 100 مليون صحة في المنيا ..صور
الكشف الطبي على مليون مواطن ضمن مبادرة 100 مليون صحة في المنيا ..صور
الكشف الطبي على مليون مواطن ضمن مبادرة 100 مليون صحة في المنيا ..صور
الكشف الطبي على مليون مواطن ضمن مبادرة 100 مليون صحة في المنيا ..صور
الكشف الطبي على مليون مواطن ضمن مبادرة 100 مليون صحة في المنيا ..صور
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