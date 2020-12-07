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أحمــد صبـري
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توك شو

تؤدي لتليف الكبد .. استشاري يحذر من السمنة

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 09:36 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال الدكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والمناظير بجامعة عين شمس، إن هناك نسبة كبيرة من الشباب يعانون من مرض السمنة المفرطة، وهذا يمنعهم من ممارسة حياتهم الاجتماعية.

وتابع "صبري"، خلال حوارها مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن السمنة قد تؤدي إلى تليف الكبد، والإصابة بالسكر والضغط والقلب، وقد تؤدي إلى صعوبة في الإنجاب، خاصة لدى الفتيات، بسبب الإصابة بتكيس المبايض الناتج عن السمن.
 
 ولفت أستاذ جراحات السمنة والمناظير بجامعة عين شمس إلى أن جراحات السمنة هي الشيء المفيد في علاج  السمنة المفرطة، مشيرًا إلى أن عمليات التكميم أو تحويل المسار من العمليات المفيدة جدًا لخفض الوزن، وعلاج الأمراض المصاحبة للسمنة. 

ونوه إلى أن الأطفال الذين يصل وزنهم لـ100 كيلو، في حاجة بلا شك لإجراء جراحة السمنة، معقبة: "اللي كاسر 100 كيلو ، ما يفكرش، ولازم يعمل عملية لخفض وزنه".

وأوضح أن بعض الأطباء يقوم بعمليات بصورة ليس لها علاقة بالطب الآن  لخفض الوزن عملية "الأوميجا لو"،  مشيرًا إلى أن هذه العملية كارثية وترجع إلى عام 1968، والبعض يقوم بعملية تسمى بـ" الفراشة"، وهذا غير صحيح على الإطلاق، وغير متواجدة في المؤتمرات الطبية العلمية. 

 وأضاف أن  هناك ضرورة لاختيار العملية المناسبة لمريض السمنة وفقًا لأعلى المستويات، معقبًا: " لازم نعمل العملية بصورة جيدة ، ونتابع العملية بعد إجرائها لفترة معينة".
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