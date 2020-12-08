قبل انطلاق اليوم الأخير.. تعرف على لجنتك في إعادة انتخابات مجلس النواب

تنطلق، اليوم الثلاثاء، آخر أيام التصويت في جولة الإعادة للمرحلة الثانية والأخيرة بانتخابات مجلس النواب، التي بدأت أمس الاثنين، في 13 محافظة تمهيدًا لإكمال عقد الفائزين في برلمان 2020.





وتجرى المنافسة في هذه الجولة بين 202 مرشح على 101 مقعد، على أن تعلن النتيجة النهائية لهذه الجولة يوم 14 ديسمبر.





وتيسيرا على الناخبين في الداخل، يستعرض "صدى البلد" 3 طرق للاستعلام عن اللجنة الانتخابية:

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، 3 طرق للاستعلام عن عنوان وأرقام اللجان الانتخابية وأرقام الناخبين فى الكشوف، حتى يتمكن من التصويت فى انتخابات مجلس النواب.

1. ادخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات الرسمى www.elections.eg

2. إرسال رسالة قصيرة متضمنة الرقم القومى على هاتف رقم 5151.

3. الاتصال بمركز اتصال على الخط الساخن 141.



