رجل يواجه السجن بعد تسببه في وفاة كلبه.. تفاصيل

انتهت حياة كلب بطريقة مأساوية داخل سيارة صاحبه الذي تركه بلا طعام أو شراب لساعات طويلة، وسط درجات حرارة شديدة السخونة، مرت الدقائق ثقالًا على الكلب منتظرًا عودة صاحبه لينقذه من الهلاك ولكنه لم يعود وانتهى الحال الكلب ميتًا من القسوة.





وقد وجهت إلى صاحب الكلب، اتهامات بالقسوة على الحيوانات ، بعد وفاة كلبه الذي كان يطلق عليه اسم "صليب روت وايلر " ويبلغ من العمر 5 سنوات، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، حيث اتصل أحد المارة بالشرطة؛ بعد رؤية الكلب المنكوب وهو داخل سيارة متوقفة في ممر في مدينة "بادستو" في حوالي الساعة 10 صباحًا ، يوم الاثنين ، تخطت الحرارة في سيدني الثلاثين درجة.





وعثرت الشرطة على سيارة تويوتا سيدان بمحركها قيد التشغيل وتحدثت إلى مالك الكلب البالغ من العمر 49 عامًا، فيما تم نقل الكلب "روت وايلر" البالغ من العمر 5 سنوات إلى طبيب بيطري محلي، وهناك أعلن الطبيب وفاة الكلب من شدة الحرارة.





فيما تم اتهام مالك الكلب بارتكاب عمل من أعمال القسوة المشددة على حيوان، وسيمثل أمام المحكمة المحلية في يناير المقبل للمحاكمة على تلك الجريمة،



