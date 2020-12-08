ريال مدريد يهنئ الأهلي باللقب الإفريقي التاسع

أرسل نادي ريال مدريد الإسباني، برقية تهنئة إلى النادي الاهلي ؛ بمناسبة حصول الشياطين الحمر على لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه.





قال العملاق المدريدي في التهنئة :"من نادي القرن الأوروبي إلى نادي القرن الإفريقي "نيابة عن رئيسنا فلورنتينو بيريز ، وجميعنا في ريال مدريد، نود أن نهنئكم بالفوز على اللقب التاسع من دوري أبطال إفريقيا".





وضاف :"بهذا الإنجاز العظيم، أصبح الأهلي الأكثر نجاحا في تاريخ هذه المسابقة المرموقة، وهذا إنجاز عظيم يجب أن تفتخروا به."





واختتم ريال مدريد، البرقية :" نود أن تقدموا تهانينا إلى الرئيس ومجلس الإدارة والمدير الفني وطاقمه واللاعبين، وقبل كل ذلك ، جماهيركم ، التي نعلم مدى دعمها للفريق ، وولائها له".









وواصل الأهلي هزيمة منافسيه محليا وأفريقيا، بل وعالميا حيث فرض سيطرته على الألقاب والأرقام، خاصة بعد أن توج بلقب كأس مصر، بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة التعادل الإيجابي 1-1، ليحطم رقمي برشلونة وبايرن ميونخ من حيث تحقيق الثلاثية التاريخية.





ونجح الأهلي في تحقيق الثلاثية التاريخية هذا الموسم، حيث كانت البداية بلقب الدوري، الذي حققه في شهر سبتمبر الماضي، قبل 7 جولات من انتهاء المسابقة.





وكانت بطولة دوري أبطال أفريقيا اللقب الثاني للأهلي هذا الموسم، بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف الجمعة قبل الماضية، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين، على ستاد القاهرة الدولي، حيث سجل عمرو السولية ومحمد مجدي أفشة هدفي الأهلي، بينما سجل محمود عبد الرازق شيكابالا هدف الزمالك الوحيد.





وعزز فريق الأهلي رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا رافعا رصيده إلى تسعة ألقاب فيما تجمد رصيد الزمالك في البطولة عند خمسة ألقاب حيث استعصى عليه اللقب مجددا.





وبتلك النتيجة، تأهل الأهلي لكأس العالم للأندية بعد غياب استمر لسنوات، كما سيخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي، أمام نهضة بركان المغربي الذي حقق لقب الكونفيدرالية.





وعلي جانب آخر أكد إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري أن حسام حسن المدير الفني للفريق تفوق على الجنوب افريقي موسيماني في نصف نهائي كأس مصر.





وأضاف إبراهيم حسن خلال تصريحاته: كل المباريات الأخيرة التي حقق الأهلي الفوز فيها مع موسيماني كان الأسوأ فنيا وحسام حسن تفوق على مدرب الأهلي وكذلك مباراة الزمالك في نهائي بطولة دورى أبطال إفريقيا ونهائي الكأس أمام طلائع الجيش جماهير الأهلي تعلم جيدا أن الأداء سيئ.





وأكمل إبراهيم حسن تصريحاته قائلا: بدر بانون مدافع الأهلي الجديد كويس لكن عادي الأهلي يقدر على التعاقد مع لاعبين أعلى منه.





واختتم: المبالغ الكبيرة الموجودة حاليا في الدوري المصري تهريج لا يوجد لاعب يستحق 50 مليون وهذا يجعل اللاعب "يتدلع" ومستواه غير ثابت، إحنا روحنا الزمالك بـ 225 ألف جنيه أنا وحسام.