لليوم الثاني.. مواطنو القليوبية يواصلون التصويت في لجان إعادة انتخابات النواب

فتحت لجان الإعادة لانتخابات مجلس النواب بدائرة قليوب والقناطر الخيرية بمحافظة القليوبية أبوابها لاستقبال الناخبين خلال اليوم الثانى وعددها 94 مقرا انتخابيا يضم 198 لجنة فرعية.







وكان عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية قد أجرى جولة تفقدية شملت المرور علي لجان جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بدائرة قليوب والقناطر الخيرية حيث اطمئن المحافظ علي سير العملية الانتخابية وتطبيق الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا وتوفير سبل الدعم والتأمين والراحة للناخبين أثناء الإدلاء بأصواتهم.



وأكد المحافظ أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة القليوبية 607 ألف و729 ناخبا وناخبة سيدلون بأصواتهم فى اللجان.



يذكر أنه تم إتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية لإجراء الانتخابات والتى من بينها توفير كل ما يلزم من وسائل الوقاية للناخبين، تعقيم المقار الانتخابية قبل بدء التصويت وبعده، وضع مسافات آمنة أمام لجان الاقتراع للناخبين،فرض ارتداء الكمامة الطبية على المشاركين في العملية الانتخابية.



وناشد المواطنين بأهمية المشاركة الإيجابية من المواطنين في الانتخابات وممارسة حقهم بحرية كاملة لإظهار الوجه الحضاري لمصر وتحقيق تجربة ديمقراطية حقيقية معبرة عن إرادة المصريين في اختيار من يمثلهم في مجلس النواب واستكمال مسيرة البناء والنهوض بالوطن.



كما طالب المحافظ المواطنين الذين لم يدلون بأصواتهم اليوم، النزول غدًا إلى لجان الاقتراع للمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري نظرًا لما سيمثله مجلس النواب من أهمية بالغة فى إثراء الحياة السياسية بمصر واستكمال مسيرة الإصلاح التى تنتهجها الدولة فى الفترة الحالية.



وثمن محافظ القليوبية الجهود الكبيرة التى بذلتها القوات المسلحة مع قوات الشرطة المصرية، فى تأمين العملية الانتخابية مشيدا بجهود الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى بالتعاون مع قطاعات المرافق والخدمات والتى كان لها الأثر البالغ فى انتظام سير العملية الانتخابية.







وقدم المحافظ الشكر لكل مواطنى المحافظة وفى الطليعة منهم كبار السن ، وذوى الاحتياجات الخاصة والسيدات التى حرصت على المشاركة فى هذا العرس الانتخابى، كما أشاد المحافظ بالشباب الذين توافدوا على لجان التصويت فى القرية والمدينة، مؤكدا أن القليوبية دائما فى المقدمة من خلال مواطنيها الذين يتميزون بالمشاركة الفعالة فى كافة القضايا التى تتعلق باستقرار الوطن واستكمال مسيرته نحو التقدم والرقى والازدهار فى ظل القيادة الحكيمة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.



وشهدت اللجان إقبالا محدودا مع بدء فتح اللجان فى صباح اليوم الثانى وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.