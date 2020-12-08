القوات المسلحة: مقتل 35 تكفيريا شديدي الخطورة وتدمير 437 وكرا إرهابيا بسيناء

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة ، بيانًا بشأن العمليات العسكرية في سيناء، خلال الفترة ما بين أول ديسمبر حتى 8 ديسمبر الجاري، وذلك في اطار استكمال جهود القوات المسلحة في مكافحة الارهاب على كافة الاتجاهات الاستراتيجية في الدولة واستمرار للنجاحات المتتالية.









تمكنت القوات المسلحة من رصد وتتبع وتدمير عدد من البؤر الإرهابية التي تتخذها العناصر ملجأ لها ومرتكز لتنفيذ عملياتها الإرهابية، حيث

أسفرت الجهود عن تحقيق النجاحات الآتيه:





- على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي نجحت القوات الجوية في استهداف وتدمير 437 وكرا وملجأ ومخزن للمواد المتفجرة تستخدمها العناصر التكفيرية كملاجئ لها، ولتكديس الاسلحة والذخائر نتج عنها مقتل 25 فردا تكفيريا شديدي الخطورة.

- استهداف وتدمير 6 عربات دفع رباعي مفخخة تستخدمها العناصر في تنفيذ عملياتها الارهابية.

- تم تنفيذ عدد من العمليات النوعية، اسفرت عن مقتل 15 عشرا فردا تكفيريا شديدي الخطورة.





اقرأ أيضا : مقاتلو الصاعقة والمظلات يؤكدون لوزير الدفاع استعدادهم التام لحماية الأمن القومي المصري





كما تم ضبط عدد 3 بندقية آلية وبندقية قناصة و7 خزينة ونضارة ميدان وجهاز لاسلكي تستخدمه العناصر التكفيرية وعدد من الهواتف وجوازات السفر تستخدمه العناصر الإرهابية في عملياتها.









تم اكتشاف وتدمير 159 عبوة ناسفة على المحاوز والطرق الرئيسية وتدمير 32 دراجة بخارية تستخدمها العناصر، و القبض على 12 عنصرا تكفيريا تم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.







