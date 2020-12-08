ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

شاهد لحظة قنص عناصر تكفيرية وأوكار إرهابية وتفجير مخازن متفجرات في سيناء

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 11:12 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد إبراهيم
أعلنت القوات المسلحة في بيان صادر صباح اليوم، عن القبض على 1448 فردا أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية على الاتجاه الاستراتيجى الغربى، كما نجحت في تدمير 5 أنفاق فى سيناء. 
 
 
كما أعلنت نجاح القوات الجوية فى توجيه ضربة جوية استباقية مركزة على الاتجاه الاستراتيجى الغربى، نجحت فى تدمير 21 عربية دفع رباعى محملة بالأسلحة والذخائر، وذلك فى الفترة من أول سبتمبر 2020 وحتى 8 ديسمبر الجارى.

اقرأ أيضا : مقاتلو الصاعقة والمظلات يؤكدون لوزير الدفاع استعدادهم التام لحماية الأمن القومي المصري

كما تم القضاء على 25 تكفيريا، خلال أعمال تدمير 437 وكرا إرهابيا على الاتجاه الشمالي الشرقي.

وأكدت القوات المسلحة فى بيان لها، أنها تمكنت من رصد وتتبع وتدمير عددا من البؤر الإرهابية التى تتخذها العناصر الإرهابية ملجأ لها لتنفيذ مخططاتها وترويع الأرواح والمواطنين.

وأشار البيان  إلى أنه اسفرت الجهود فى المدة من اول سبتمبر 2020 وحتى 8 ديسمبر 2020 عن تحقيق النجاحات الاتية: استهداف وتدمير 437 وكرا وملجأ ومخزنا للمواد المتفجرة تستخدمها العناصر التكفيرية كملاجئ لها ونتج عنها مقتل 25 فردًا تكفيريًا شديدي الخطورة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مقتل 25 تكفيريًا.. القوات المسلحة تتمكن من رصد وتدمير بؤر إرهابية

في الاتجاه الشمالي الشرقي.. المتحدث العسكري: تدمير 437 وكرا ومخزنا للمتفجرات في الاتجاه الشمالي الشرقي

القوات المسلحة: تدمير 437 وكرا و 6 عربات مفخخة ومقتل 25 فردًا تكفيريًا

القوات المسلحة: استشهاد وإصابة 6 من الضباط والجنود خلال تطهير بؤر إرهابية

القوات المسلحة: مقتل 40 تكفيريا شديدي الخطورة في عمليات بسيناء

تدمير 159 عبوة ناسفة و5 أنفاق و32 دراجة بخارية تستخدمها العناصر التكفيرية.. فيديو

ترشيحاتنا

رمضان صبحي: شعار بيراميدز الجديد عاجبني .. والناس هنا بتبص لـ أوروبا

متى تغني التوبة عن قضاء الصلوات الفائتة ؟.. احذر هذا الفعل مدخل للشيطان

شوبير: علاقتي بجماهير الزمالك تاريخية وهذا سر تعيين 3 مستشارين لقيادة الأبيض

لم تتحمل خبر وفاة نجلها فلحقت به.. تفاصيل وفاة أم ونجلها في الشرقية

إلهام شاهين فى أحدث ظهور من العرض الخاص لـ"حظر تجول".. شاهد

بعد فظائع وجرائم وقعت في تيجراي.. أول تحرك أوروبي ضد آبي أحمد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قائمة أسعار سيارات إم جي MG اليوم في مصر .. صور

تويوتا تتعاون مع سوبارو لطرح سيارة SUV كهربائية جديدة..صور

للرجال فقط .. دراسة تكشف عن أفضل نظام غذائي