شاهد لحظة قنص عناصر تكفيرية وأوكار إرهابية وتفجير مخازن متفجرات في سيناء
الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 11:12 ص
أعلنت القوات المسلحة
في بيان صادر صباح اليوم، عن القبض على 1448 فردا أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية على الاتجاه الاستراتيجى الغربى، كما نجحت في تدمير 5 أنفاق فى سيناء.
كما أعلنت نجاح القوات الجوية
فى توجيه ضربة جوية استباقية مركزة على الاتجاه الاستراتيجى الغربى، نجحت فى تدمير 21 عربية دفع رباعى محملة بالأسلحة والذخائر، وذلك فى الفترة من أول سبتمبر 2020 وحتى 8 ديسمبر الجارى.
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كما تم القضاء على 25 تكفيريا، خلال أعمال تدمير 437 وكرا إرهابيا على الاتجاه الشمالي الشرقي.
وأكدت القوات المسلحة فى بيان لها، أنها تمكنت من رصد وتتبع وتدمير عددا من البؤر الإرهابية التى تتخذها العناصر الإرهابية ملجأ لها لتنفيذ مخططاتها وترويع الأرواح والمواطنين.
وأشار البيان إلى أنه اسفرت الجهود فى المدة من اول سبتمبر 2020 وحتى 8 ديسمبر 2020 عن تحقيق النجاحات الاتية: استهداف وتدمير 437 وكرا وملجأ ومخزنا للمواد المتفجرة تستخدمها العناصر التكفيرية كملاجئ لها ونتج عنها مقتل 25 فردًا تكفيريًا شديدي الخطورة.