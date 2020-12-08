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تعليم

إحالة 40 مدرسا للتحقيق الفوري بسبب التزويغ بـ بنها

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 12:55 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
قرر عبد الرحمن فتح الباب مدير عام إدارة بنها التعليمية إحالة 40 مدرسًا للتحقيق الفوري ، بسبب تزويغهما عن العمل أثناء اليوم الدراسي 
حيث فاجأ مدير الإدارة مدرسة الشهيد سمير منيب نعامة الإعدادية ، مدرسة بطا الابتدائية بقرية بطا التابعين  لإدارة بنها التعليمية ، في إطار سلسلة جولاته المفاجئة على المدارس، لمتابعة الانضباط بها ،وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لتفشي فيروس، بناء علي تعليمات الدكتور السيد الفيومي وكيل وزارة التربية والتعليم  ووجد أن المدرسين غير موجودين داخل المدرسة.


وقال فتح الباب أن جولاته علي المدارس مستمرة لمتابعة حالة الانضباط بها شدد فتح الباب على ضرورة  رفع مستوى النظافة والانضباط، داخل المدرسة وتطبيق أقصى درجات التباعد بين الطلاب وارتداء الكمامات وتطهير الفصول وقاعات رياض الأطفال بالمطهرات والكلور حفاظا على سلامة  الطلاب والمدرسين كما شدد فتح الباب على ضرورة الدخول وجه الدكتور  السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية بتشديد آليات الرقابة وتكثيف المتابعات على مدارس التعليم الفنى وتحقيق الانضباط بكل حزم على الطلاب والمعلمين والاستفادة من الطاقات البشرية بتلك المدارس.

وشدد وكيل الوزارة خلال لقائه بمديري التعليم الفني ومديرى المدارس بحضور المهندس  الصادق السيد مدير عام التعليم الفنى بالقليوبية والمهندس على جلال مدير التعليم الصناعى والمهندس  وجيه عبد العزيز مدير التعليم الزراعى على تطبيق القوانين وتسجيل الغياب بشكل يومى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطلاب المنقطعين وتعديل سلوك الطلاب وإشعارهم بهيبة المدرسة وهيبة العلم وقيمة التعليم الفني في ظل توجهات القيادة السياسية نحو النهوض بالتعليم الفني في مصر وبذل الجهود للارتقاء به وأن تتصدر محافظة القليوبية خريطة التطور في التعليم الفني على مستوى مصر.على المنصات التعليمية وشرح الدروس والتواصل مع الطلاب أون لاين.

وقال الفيومى لا بد أن يعى المجتمع أهمية المدارس الفنية بمختلف نوعياتها ونسعى لتحقيق بصمة نجاح في العمل ويجب أن تكون نتائج الطلاب في تلك المدارس معبرة عن مستواهم الحقيقي فالتفوق والنجاح مرتبط بالمذاكرة وبالالتزام في الحضور للمدرسة.

وطالب وكيل الوزارة بتجميل أسوار المدارس ورسم علم مصر وعلم المحافظة على أسوارها ودهان البوابات بلون العلم المصرى وتحويل أسوار المدارس إلى تحفة فنية لبث روح الجمال بالمجتمع وتجميل المدارس ومداخلها ومحيطها.
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