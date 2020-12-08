لغة الأرقام ترسم موسما كارثيا للنصر السعودي

استمر مسلسل النتائج الكارثية لفريق النصر السعودي هذا الموسم، حيث أهدر الفريق نقاط جديدة، بالتعادل مع ضيفه الاتفاق 2-2، مساء أمس، الإثنين، على ستاد الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن مباريات الجولة 7 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وكان النصر قريبًا من كتابة أسوأ تاريخ له في دوري المحترفين بتذيل الترتيب المركز الأخير بنهاية الجولة السابعة، حيث كان متأخرًا أمام الاتفاق بثنائية نظيفة، حتى الدقيقة 89 ليقلص الفارق ويدرك التعادل من ركلة جزاء عند الدقيقة 90+9، وينجو من الهزيمة الثالثة على التوالي والسادسة في الدوري.
ويحتل النصر حاليا المركز الـ15 وقبل الأخير بدوري المحترفين السعودي، برصيد 4 نقاط.
ويأتي ذلك بعدما خاض النصر، 7 مباريات هذا الموسم حتى الآن، وحقق الفوز في مباراة وحيدة، وتعادل مثلها، بينما تلقى 5 هزائم لأول مرة منذ موسمين، حيث خسر 8 مباريات في الدوري، خلال الموسمين الماضيين، بواقع 4 هزائم في كل موسم.
وتعتبر نتائج النصر هذا الموسم، هي الأسوأ للفريق منذ بداية الدوري السعودي للمحترفين بشكل عام في 1974.