ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رئيسة وزراء نيوزيلندا تعتذر للمسلمين.. اعرف ماذا قالت

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 02:12 م
جاسيندا أرديرن
جاسيندا أرديرن
Advertisements
قسم الخارجي
اعتذرت رئيسة الوزراء في نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، للمسلمين عن الاخفاق الكبير الذي صاحب عمل حكومتها، ولم تنجح فيه من حمايتهم، من هجوم إرهابي لمتطرف قتل العشرات العام الماضي، وفق ما ذكرت وسائل اعلام متفرقة.

قالت جاسيندا أرديرن، حول تقرير يفيد بتقاعس حكومتها عن حماية المسلمين عن غير عمد :إنه"لم تتوصل اللجنة إلى نتائج تفيد بأن هذه الأمور كانت ستمنع الهجوم. لكن هذه إخفاقات أعتذر عنها". 

وقال  تقرير عن مذبحة مسجدي كرايستشيرش التي وقعت في نيوزيلندا عام 2019 أن وكالات الأمن في البلاد كانت تركز بصورة شبه كاملة على تهديد الإرهاب من طرف المتشددين الذين تقول تقارير تتبعهم أنهم يعتنقون الإسلام، قبل أن يقتل متعصب للجنس الأبيض 51 مسلما في أسوا مذبحة تشهدها البلاد.


وانتقدت لجنة التحقيق الملكية الشرطة كذلك على اخفاقها عن تحري التحري عند إصدار ترخيص السلاح الناري للأسترالي برينتون تارانت.


وقبلت الحكومة جميع توصيات التقرير وعددها 44، بما في ذلك إنشاء جهاز مخابرات وأمن وطني جديد وتعيين وزير لتنسيق رد الحكومة على التقرير.

 وقالت إنها ستشكل وزارة للأقليات العرقية وستشدد قوانين منح تراخيص الأسلحة النارية وقوانين مكافحة الإرهاب وستحدث تغييرات تمكن الشرطة من التعامل بشكل أفضل مع جرائم الكراهية.


وحُكم على تارانت بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الحصول على إفراج مشروط في أغسطس.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

رئيسة وزراء نيوزيلندا تعترف لأول مرة بتعاطي الحشيش

انتصار جديد على كورونا.. نيوزيلندا تستعد لرفع القيود عن أوكلاند

هل يفوز ترامب بجائزة نوبل لـ السلام؟

ريهانا تعتذر للمسلمين بعد موجة غضب لاقتباسها من حديث شريف في أغنية|شاهد

من عاملة بمطعم لرئيسة وزراء نيوزيلندا.. جاسيندا أرديرن في طريقها إلى ولاية ثانية

البرلمان المكسيكي يستعد لتقنين تناول الحشيش

ترشيحاتنا

الأزمة تتصاعد ..قطر تهدد الكاف بسبب مباراة الأهلى ونهضة البركان فى السوبر الإفريقي

رئيس لجنة مكافحة كورونا: نتوقع زيادة الإصابات بالفيروس في الشتاء

لبحث استعدادات السيول ومستجدات كورونا.. مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء

مقتل 25 تكفيريًا.. القوات المسلحة تتمكن من رصد وتدمير بؤر إرهابية

القائمة النهائية.. صلاح ينافس ميسي ورونالدو ورونالدينيو على جائزة لاعب القرن الـ 21

شاهد.. انتظار رئيس وزراء فرنسا لـ الرئيس السيسي

Advertisements

الأجواء رائعة الآن.. طلب جديد لـ شوبير من محمود الخطيب بشأن نادي الزمالك

إلبس الكمامة وتعالى| دكتورة جامعية تتسبب فى وفاة طالب مصاب كورونا

قرارات عاجلة من وزارة التربية والتعليم بسبب فيروس كورونا

الأزمة تتصاعد ..قطر تهدد الكاف بسبب مباراة الأهلى ونهضة البركان فى السوبر الإفريقي

تصل لـ2 مليون جنيه.. عقوبات صارمة لمخالفة قانون التبرع بالدم وتجميع البلازما

احتساب مجموع الـ 3 سنوات.. الوزراء يقر النظام التراكمي على الثانوية العامة

شكرا لـ الموساد.. شاهد رفع العلم الإسرائيلي في إيران وتوجيه التحية لمخابرات تل أبيب

الأرصاد: منخفض جوي يضرب البلاد اليوم.. وأمطار ورياح على 13 منطقة بالجمهورية

أخبار الرياضة.. عرض مفاجأة للشناوي ومصطفى محمد.. وريال مدريد يغازل الأهلي برسالة.. وإبراهيم حسن يهاجم بدر بانون

القوات الجوية تدمر 21 عربة دفع رباعي محملة بالذخيرة قبل اختراقها الحدود الغربية

سعر الذهب اليوم 8-12-2020

تصاعد ألسنة لهب.. سر خروج النار من باطن الأرض في الوادي الجديد.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة الصحة والمرأة.. صور تبرز جمال صابرين بعد تصدرها التريند.. ودراسة تكشف عن سبب الإصابة بـ ارتفاع ضغط الدم

مسنة كفيفة على كرسي متحرك في انتخابات الإعادة بطور سيناء: عاوزة البلد تبقى إيجابية

شاهد.. نيسان قشقاي nissan qashqai 2021 الشكل الجديد من الداخل قبل طرحها رسميا