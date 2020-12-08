ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

شخص ظلمني فهل يجوز الدعاء عليه.. دار الإفتاء تجيب.. فيديو

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 05:11 م
دار الإفتاء
دار الإفتاء
Advertisements
محمد شحتة
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال تقول صاحبته: "شخص ظلمني وأوجع قلبي، فهل يجوز أن أدعو عليه وأقول اللهم اوجع قلبه كما أوجع قلبي؟

وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، أن دعاء المظلوم على الظالم جائز لقوله تعالى "لَّا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ".

وأشار إلى أن الأولى والأفضل أن يفوض المظلوم أمره لله ويقول "حسبنا الله ونعم الوكيل".

دعاء المظلوم

استجابة الدعاء تتطلب توافر بعض الشروط فى الإنسان الذى يدعو ربه، منها أن يكون موقنا بالإجابة وألا يكون قلب الداعى غافلا
كما أن دعوة المظلوم ترفع إلى السماء ويقول لها الله عز وجل وعزتى وجلالى لأنصرنك ولو بعد حين،كما أن الله لا يترك المظلوم أيّا كان دينه أو ملته.

هل العفو يسقط الحقوق

العفو  لا يسقط الحقوق التي للمظلوم، ولكن العفو يزيد الجزاء من عند الله للمظلوم، أما من ظلم واعتدى فعقابه عند الله غير منقوص، والحزن والقسوة قد تدفع المظلوم إلا ألا يعفو، ناصحا المظلوم أن يتجاوز عن هذا الحزن بهذا الدعاء "اللهم اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأجرني من مضلات الفتن".

دعاء للمظلوم مستجاب لا يرد 

يا رب ها أنا ذا يا ربي، مغلوب مبغيّ عليّ مظلوم، قد قلّ صبري وضاقت حيلتي، وانغلقت عليّ المذاهب إلاّ إليك، وانسدّت عليّ الجهات إلاّ جهتك، والتبست عليّ أموري في دفع مكروهه عنّي، واشتبهت عليّ الآراء في إزالة ظلمه، وخذلني من استنصرته من عبادك، وأسلمني من تعلّقت به من خلقك، فاستشرت نصيحي فأشار عليّ بالرغبة إليك، واسترشدت دليلي فلم يدلّني إلاّ عليك.

يارب اللّهم إنّي ومن ظلمني من عبيدك، نواصينا بيدك، تعلم مستقرّنا ومستودعنا، وتعلم متقلبنا ومثوانا، وسرّنا وعلانيتنا، وتطّلع على نيّاتنا، وتحيط بضمائرنا، علمك بما نبديه كعلمك بما نخفيه، ومعرفتك بما نبطنه كمعرفتك بما نظهره، ولا ينطوي عليك شيء من أمورنا، ولا يستتر دونك حال من أحوالنا، ولا لنا منك معقل يحصننا، ولا حرز يحرزنا، ولا هارب يفوتك منّا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

فتاوى شغلت الأذهان.. هل من صلى الفجر بعد شروق الشمس عليه إثم؟ هل الصدقة الجارية تكفر الصلوات التي لم يصلها الميت.. الإفتاء توضح كفارة سب الدين.. حكم امتناع الزوجة عن الفراش بسبب المرض

لا أستطيع مسامحة من ظلمني وأكل حقي وأولادي .. هل آثم بذلك ؟

دعاء المظلوم يستجاب حتى من الكافر

دعاء المظلوم.. كلمات بها يجيب الله دعاءه

دعاء المظلوم المقهور .. يستجيب لك ويعوضك خيرًا

دعاء المظلوم.. كلمات يرددها المكروب فيستجاب دعاؤه

ترشيحاتنا

آيتن عامر ترد على الانتقادات بسبب قبلة زوجها محمد عز العرب

خيبة أمل جديدة.. الصحة العالمية تعلن أمرا مهمًا عن لقاح كورونا

طبيب الطالب يوسف فياض يكشف اللحظات الأخيرة في حياته.. وتحذير للجامعة والمخالطين

أمريكا في خطر كبير .. نبأ سيئ عن أول لقاح فعال لـ كورونا

تصاعد ألسنة لهب.. سر خروج النار من باطن الأرض في الوادي الجديد.. فيديو

شاهد.. أول ظهور لـ وليد سليمان نجم الأهلي بعد تعافيه من كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيارات الملوك والأمراء.. ثكنات عسكرية متنقلة من الفولاذ والتيتانيوم.. صور

مواصفات بيجو 508 peugeot 2021 في السعودية.. صور

بعد علاقته بالسرطان .. الطريقة الصحية لاستخدام الكاتيل .. وأحسن الأنواع