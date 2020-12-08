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رياضة

الشركة الراعية تحل أزمة عقود لاعبي الزمالك

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 08:28 م
نادي الزمالك
نادي الزمالك
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منتصر الرفاعي- ملك موسي
حرصت اللجنة المؤقتة التي تدير نادي  الزمالك برئاسة المستشار أحمد البكري، على إعطاء تعليمات لموظفي إدارة المالية بتسلم مبلغ  40 مليون جنيه من شركة بريزنتيشن الراعية للنادي وفقا للبيان الصادر لمجلس إدارة النادي.

وتتمثل المبالغ المالية في مقدم رعاية النادي للموسم الجديد، وستقوم إدارة الزمالك بصرف المبلغ في دفع مستحقات اللاعبين المتأخرة من الموسم الماضي ومقدمات عقود الموسم الجديد.

فيما  استقر مسئولو نادي الزمالك على تشكيل جديد للجنة الكرة بالنادي لتضم عدة نجوم هم  فاروق جعفر وأحمد عبد الحليم ومحمد حلمي وتامر عبدالحميد دونجا وحسين السيد.

وقررت اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك، التي يرأسها المستشار أحمد البكري تعيين فتحي سند متحدثًا رسميًا باسم النادي الأبيض.
وفي نفس الوقت اتخذت اللجنة قرارا بعودة الدكتور نبيل عبدالفتاح لتولى منصب مدير إدارة العلاقات العامة بالنادي الأبيض، بعد أن كان رحل عن القلعة البيضاء خلال الأشهر الماضية بسبب خلاف قوي مع مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق.
وكانت الساعات الماضية شهدت جلسة بين الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبين اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك، وتم خلالها اتخاذ بعض القرارات الخاصة بالقلعة البيضاء، حيث جاءت على النحو التالي:

تعيين خالد رفعت مديرًا للتسويق والاحتراف بنادي الزمالك، وتعيين نصر عزام المستشار القانوني والمحامي الرياضي لنادي الزمالك، وتعيين حسين السمري مديرًا تنفيذيًا لنادي الزمالك.
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