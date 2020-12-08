"التراكمية ".. وزير التربية والتعليم يوضح تفاصيل تعديل قانون الثانوية العامة والامتحانات .. فيديو

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن قانون التعليم كبير جدا ونحن لا نحدث به تغيير إلا في مادة واحدة فقط وهي المادة 28 الخاصة بمراحل تعليم الثانوي العام من الصف الاول حتي الصف الثالث الثانوي .





وأضاف طارق شوقي خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياه اليوم المذاع علي قناه الحياه ، ان الهدف الاساسي من تعديل القوانين ومن الخدمات التي تقدمها الوزارة هي الغاء فكرة الامتحان وان يلتفت الطالب الي التعلم نفسه وهذا القانون يتحدث عن الامتحانات فقط لافتا الي ان التراكمية في مراحل الثانوية اولى وثانية ثانوي وثالثة هذا يعطي أهمية أكبر للتعليم .





واوضح طارق شوقي ، أن قبل تعديل القانون فأن اولي ثانوي وثانية ثانوية كانت سنوات نقل وبعد تعديل القانون سيكون أولى وثانية ثانوي تراكمي للصف الثالث الثانوي . أولىالثانوي





وتابع طارق شوقي ، ان الوزارة في منتصف الطريق لتشريع قانون التراكم للثانوية العامة ولم يتم إقراره بعد وإذا تم إقراره سيتم تطبيقه علي دفعة اولي ثانوي في سنة 2020/2021 .





واستكمل طارق شوقي ، ان تعديلات قانون التعليم الخاصة بالثانوية هدفها الاعتماد علي المهارات وليس علي الحفظ من اجل الامتحان فقط وسيتم ارسال تعديلات قانون التعليم الخاصة بالثانوية العامة لمجلس النواب لمناقشتها وإقرارها .





وأشار طارق شوقي الي ان كافة الامتحانات ستكون الكترونية وليست ورقية وستتم داخل اللجان وليس في المنزل والبرلمان الجديد هو من سيقوم بالنظر في تعديلات قانون التعليم الخاص بالثانوية العامة .



