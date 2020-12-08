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طارق شوقي: الإجازات الاستثنائية خاصة بالعاملين بديوان وزارة التعليم

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 08:29 م
الدكتور طارق شوقي،
الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
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عادل نصار
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الاجازات الاستثنائية خاصة بالعاملين بديوان عام وزارة التربية والتعليم، مضيفا: شددنا على الإجراءات الاحترازية في كل مديريات التربية والتعليم.

وأضاف شوقي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن كل محافظ له صلاحيات منح الاجازات بما لا يخل بسير العمل الاداري أو العملية التعليمية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عودة الاجازات الاستثنائية فى الوزارة والجهات التابعة لها كإجراء للوقاية من انتشار فيروس كورونا، على  أن يتم تناوب العاملين بديوان عام الوزارة والجهات التابعة له بالحضور للعمل 3 أيام أسبوعيا وأن يتم تحديد الأيام الثلاثة والالتزام بها ولا يجوز تغيرها إلا لصالح العمل.

وقالت الوزارة فى خطاب لها: إنه فى حالة التغيب عن أيام الحضور في ظل هذه الإجازة الاستثنائية تعتبر الفترة كلها إجازة متصلة عن الفترة كلها، مع منح الموظف العائد من الخارج إجازة استثنائية لمدة 15 يوما تبدأ من تاريخ عودته و منح الموظف الذى تثبت إصابته بفيروس كورونا أو مخالط أو مشتبه بإصابته من خلال إحضار المستندات الدالة على ذلك إجازة استثنائية لا تقل عن 14 يوما يتم مدها دون حد أقصى لحين ثبوت الشفاء.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه يجوز لرؤساء الجهات والهيئات والقطاعات ورؤساء الإدارات المركزية ومديرين العموم استدعاء الموظفين حسب حاجة العمل طوال أيام الأسبوع أو تكليفهم بالعمل من المنزل.

وتعتبر الإجازات الاستثنائية السابق ذكرها مدفوعة الأجر، مشددة على الزام كل الموظفين بارتداء الكمامات الواقية من بداية العمل حتى نهايته ، ومعاقبة من يخالف ذلك مع التنبيه على المختصين بالسلامة والصحة المهنية، باتخاذ التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية اللازمة.

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