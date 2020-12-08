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رياضة

مصطفى ميسي ينتظم في مران سيراميكا كليوباترا

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 11:24 م
مصطفى سعد ميسي
مصطفى سعد ميسي
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عبدالله هشام
انتظم مصطفى سعد ميسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، في مران فريقه الذي أقيم مساء اليوم، على الملعب الفرعي لاستاد 30 يونيو بالدفاع الجوي.
وكان اللاعب غاب عن التدريبات بسبب شعوره ببعض الآلام في في العضلة الضامة، ونجح الدكتور محمد الشافعي استشاري التأهيل الرياضي بالنادي، في تجهيز اللاعب بشكل سريع.
وأكد الدكتور فريد رضوان رئيس الجهاز الطبي لفريق سيراميكا كليوباترا، جاهزية اللاعب من الناحية الطبية للمشاركة في مباراة الانتاج الحربي القادمة.
ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة الإنتاج الحربي في السابعة والنصف مساء الجمعة المقبل على ملعب السلام، في افتتاحية مسابقة الدوري الممتاز.
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