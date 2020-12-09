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رياضة

شاهد .. أهداف وملخص مباراة يوفينتوس وبرشلونة بدوري أبطال أوروبا

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 12:05 ص
صدى البلد
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مجدي سلامة
نجح نادي يوفينتوس الإيطالي في الفوز بثلاثية مقابل لاشئ على برشلونة الإسباني، على ملعب الكامب نو ، في المباراة التي جمعت بين الفريقين في إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال اوروبا.

تقدم  يوفينتوس  بهدفين نظيفين على برشلونة الإسباني في الشوط الأول .

ونجح البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفينتوس في تسجيل أول أهداف اللقاء  في الدقيقة 13 من ضربة جزاء بعدما راوغ كريستيانو رونالدو الظهير الأيمن لبرشلونة وسدد الكرة في منتصف المرمى .

ونجح  يوفينتوس في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول عن طريق وستون مكيني.

وجاء الهدف الثاني لرونالدو والثالث ليوفينتوس في المباراة من ركلة جزاء أيضًا في الدقيقة 52 بعدما حصل عليها الفريق بعدما رجع الحكم لنتيجة الفار بسب لمس مدافع برشلونة للكرة بيده.


تشكيل يوفنتوس ضد برشلونة:

حراسة المرمى: بوفون.


خط الدفاع: دانيلو، بونوتشي، دي ليخت.

خط الوسط: كوادرادو، آرثر ميلو، ماكيني، أليكس ساندرو، رامسي.

خط الهجوم: ألفارو موراتا، كريستيانو رونالدو.


ويضم تشكيل برشلونة اليوم ضد يوفنتوس فى دورى ابطال اوروبا كل من : 

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: جوردي ألبا، لينجليت، أرخوا، ديست.

خط الوسط: دي يونج، بيانتيش، بيدري.

خط الهجوم: ترينكاو، جريزمان، ميسي.

ويتصدر يوفينتوس جدول ترتيب المجموعة السابعة، بمسابقة دوري أبطال أوروبا برصيد 15 نقطة، ويحل برشلونة ثانيا بنفس الرصيد من النقاط، ودينامو كييف الأوكراني ثالثا بنقطة وحيدة، بفارق الأهداف عن فيرينك فاروسي المجري متذيل الترتيب.
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