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أخبار العالم

كريستيانو رونالدو يحتفل بالثلاثية على برشلونة الإسباني بدوري الأبطال

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 12:48 ص
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
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محمد بدران
احتفل النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، هداف نادى يوفنتوس الإيطالى، بالفوز بثلاثية مقابل لا شيء على برشلونة الإسباني، على ملعب الكامب نو ، في المباراة التي جمعت بين الفريقين في إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال اوروبا.


ونشر رونالدو، عبر حسابه على انستجرام، صورا من احتفاله بالفوز بالمباراة، وعلق قائلًا "من الرائع دائمًا العودة إلى إسبانيا وكتالونيا ، من الصعب دائمًا اللعب في كامب نو ضد أحد أفضل الفرق التي واجهتها على الإطلاق. اليوم كنا فريق أبطال! عائلة حقيقية وقوية وموحدة! اللعب بهذه الطريقة ، ليس لدينا ما نخشاه حتى نهاية الموسم .. فلننطلق يا رفاق! هيا بنا يا يوفنتوس! فينو ألا بخير!"


ونجح نادي يوفنتوس الإيطالي في الفوز بثلاثية مقابل لا شيء على برشلونة الإسباني، على ملعب الكامب نو ، في المباراة التي جمعت بين الفريقين في إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.


تقدم  يوفينتوس  بهدفين نظيفين على برشلونة الإسباني في الشوط الأول .


ونجح البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس في تسجيل أول أهداف اللقاء  في الدقيقة 13 من ضربة جزاء بعدما راوغ كريستيانو رونالدو الظهير الأيمن لبرشلونة وسدد الكرة في منتصف المرمى .


ونجح  يوفينتوس في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول عن طريق وستون مكيني.


وجاء الهدف الثاني لرونالدو والثالث ليوفنتوس في المباراة من ركلة جزاء أيضًا في الدقيقة 52 بعدما حصل عليها الفريق بعدما رجع الحكم لتقنية الفار بسبب لمس مدافع برشلونة للكرة بيده.


ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب المجموعة السابعة، بمسابقة دوري أبطال أوروبا برصيد 15 نقطة، ويحل برشلونة ثانيا بنفس الرصيد من النقاط، ودينامو كييف الأوكراني ثالثا بنقطة وحيدة، بفارق الأهداف عن فيرينك فاروسي المجري متذيل الترتيب.
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