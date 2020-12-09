تعرف علي موعد حسم الكاف لمصير السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

يحسم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، مصير لقاء السوبر الإفريقي بين الأهلي المصري ونهضة بركان المغربي، غدا الخميس، ضمن الاجتماع المقرر للمكتب التنفيذي بأحد فنادق القاهرة.





وقال الكاف في بيان رسمي، إن اللجنة التنفيذية ستناقش مصير كأس السوبر الإفريقي للعام الجاري والعام المقبل.





وكان الكاف قد أبرم اتفاقية مع الاتحاد القطري لكرة القدم، في العام الحالي لإقامة النسخ الثلاث 2020 و2021 و2022 في قطر، قبل أن يقرر الكاف إقامة النسخة الخاصة بالعام الجاري في القاهرة، بعد صعود الأهلي والزمالك عملاقي الكرة المصرية لنهائي دوري أبطال أفريقيا.





ويفاضل الكاف بين سيناريو إقامة السوبر في القاهرة يوم 18 ديسمبر الجاري أو إقامته في قطر مع بداية العام المقبل، خصوصا مع إقامة بطولة العالم للأندية هناك.





وأبدى نادي نهضة بركان بطل الكونفيدرالية الأفريقية تحفظه على عدم إقامة لقاء السوبر في قطر وفقا للاتفاقية المبرمة.





ويشمل جدول أعمال المكتب التنفيذي عدة بنود على رأسها إعادة هيكلة التنظيم الإداري للكاف وتعيين مدير جديد للإعلام بعد رحيل المصري محمد ثابت للاتحاد الدولي "فيفا" بجانب إلغاء وظيفة مدير الموارد البشرية ومناقشة تقارير زيارة كوت ديفوار استعدادا لتنظيم كأس الأمم الأفريقية 2023 وأيضا الكاميرون لاستضافة كأس الأمم الأفريقية للمحليين في العام المقبل.





ويقود الكونغولي كونستانت أوماري اجتماع المكتب التنفيذي للكاف، لأول مرة بعد قرار لجنة الأخلاق بالفيفا بإيقاف أحمد أحمد رئيس الكاف ومنعه من مزاولة أي نشاط رياضي بسبب اتهامات فساد.