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أخبار العالم

الإمارات تعلن التسجيل الرسمي للقاح "كوفيد - 19" للفيروس غير النشط

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 10:04 ص
صدى البلد
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أ ش أ
 أعلنت وزارة الصحة الإماراتية ، اليوم /الأربعاء/ تسجيل لقاح الفيروس غير نشط ضد كورونا رسميا في الدولة، وهو لقاح خاص بمعهد بيجين للمنتجات البيولوجية، وذلك في خطوة هامة نحو التصدي لجائحة كوفيد 19 .
ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، فقد أتى قرار تسجيل اللقاح استجابة لطلب شركة "سينوفارم سي إن بي جي" الصينية، ويعبر هذا القرار عن ثقة السلطات الصحية الإماراتية في سلامة وفعالية هذا اللقاح .
وقامت الوزارة وبالتعاون والتنسيق مع دائرة الصحة أبوظبي بمراجعة النتائج الأولية لتجارب المرحلة الثالثة التي أجرتها شركة "سينوفارم سي إن بي جي"، حيث أظهرت تلك النتائج فعالية بنسبة 86% ضد الإصابة بالفيروس، كما سجل الإقلاب المصلي معدل 99 % من الأجسام المضادة المعادلة، و100% كمعدل وقاية من الحالات المتوسطة أو الشديدة من المرض، وكذلك أظهرت البيانات عدم وجود مخاوف متعلقة بسلامة اللقاح على جميع متلقيه .
يذكر أن الوزارة قد قررت في سبتمبر الماضي توفير اللقاح تحت ترخيص الاستخدام الطارئ بهدف حماية العاملين في الخطوط الأمامية، كونهم الأكثر عرضة لخطر العدوى بفيروس "كوفيد - 19"، وقامت الإمارات بدراسة النتائج الإكلينيكية لما بعد ترخيص الاستخدام الطارئ الخاص بسلامة وفاعلية اللقاح، حيث أظهرت تلك الدراسات الجارية نتائج مشابهة لما خلصت إليه المرحلة الثالثة .

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