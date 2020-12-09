أستاذ سياسات دولية: زيارة السيسى لفرنسا ناجحة للغاية وتوقيتها مهم.. فيديو

قال الدكتور أشرف سينجر، أستاذ السياسات الدولية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لفرنسا ناجحة للغاية وتوقيتها مهم، لافتًا إلى أن استقبال الرئيس بمجلس الشيوخ الفرنسي كان كبيرًا جدًا ويليق بمصر.





وأضاف الدكتور أشرف سينجر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أن القضايا التى كانت تشغل القيادة المصرية والفرنسية اكدت على مدى التلاقى والترابط بين أمن المتوسط واستقرار ليبيا.





وتابع أن فرنسا تناولت ملف سد النهضة وناقشت مع الرئيس عبد الفتاح السيسى باعتبار أن فرنسا شريك مهم لدعم قضايا مصر، منوهًا أن زيارة الرئيس السيسى إلى فرنسا كان بيا العديد من الرسائل الحاسمة فى العديد من المجالات المختلفة خاصة فى ملف الإرهاب.





وأشار إلى أنه كان هناك اعتذار ضمنى للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عن الإساءة لرسول الله، مؤكدًا أن رد الرئيس عبد الفتاح السيسى كان حاسما خاصة فى ملف حقوق الإنسان وكشف عن أن دولة مصر دولة قوية.





ونوه إلى أن قوة الرئيس عبد الفتاح السيسي وقوة النظام السياسي المصري المتلاحم مع شعبه تجعل دائمًا الحديث أمام الغرب بشكل عام حديث قوي مستقر، مؤكدًا أن مصر دولة قوية وتعبر عن رأيها بكل شجاعة.



