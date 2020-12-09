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محافظات

انطلاق ماراثون رياضي بشبين الكوم احتفالا باليوم العالمي لمكافحة الفساد.. صور وفيديو

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 11:30 ص
صدى البلد
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مروة فاضل


نظمت صباح اليوم هيئة الرقابة الإدارية بالمنوفية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة وتحت رعاية وزير الشباب والرياضة المهرجان الرياضي ( ماراثون الدراجات والجري ) تحت شعار متحدون علي محاربة الفساد ( مصر أقوي من الفساد) تزامنًا بالإحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد 9 ديسمبر 2020 .

 حيث أطلق صباح اليوم الأربعاء ا حسن عبد الشافي أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة شارة بدء ماراثون الدراجات والجري بجميع محافظات الجمهورية عبر تقنية الفيديو كونفرانس .

وإنطلق الماراثون في تمام الساعة الثامنة صباحًا من أمام مقر هيئة الرقابة الإدارية بالبر الشرقي بشبين الكوم مرورًا بكوبري مبارك وشارع جمال عبد الناصر وصولًا إلي مقر مديرية الشباب والرياضة بحي غرب شبين الكوم  ، بمشاركة ما يقرب من 300 إلي 500 شاب وفتاة وكبار السن لمسافة حوالي 3 كم ، بحضور محمد موسي نائب اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية واللواء علاء رشاد السكرتير العام واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء أشرف نبيل رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالمنوفية والدكتور سمير كرم وكيل وزارة الشباب والرياضة والدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الشئون الصحية والدكتور حسين جمعة والدكتور عمرو كوراني نيابة عن وزير الشباب والرياضة وعدد من شباب أبناء المحافظة ولفيف من قيادات هيئة الرقابة الإدارية والقيادات التنفيذية والرياضية والأمنية بالمحافظة.

جاء ذلك في إطار احتفال هيئة الرقابة الإدارية باليوم العالمي لمكافحة الفساد ومواجهته من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والسياسية والنهوض بالدولة ، هذا من المقرر عقب إنتهاء الماراثون سيتم عقد ندوة توعوية بقاعة الإجتماعات بمركز الدراسات الوطنية بشبين الكوم تتضمن إستعراض جهود هيئة الرقابة الإدارية في مجال مكافحة الفساد والذي يعد من أخطر القضايا التي تواجه الدولة والإجراءات والآليات القانونية الواجب تنفيذها لمكافحته والقضاء عليه .
انطلاق ماراثون رياضي بشبين الكوم احتفالا باليوم العالمي لمكافحة الفساد.. صور وفيديو
انطلاق ماراثون رياضي بشبين الكوم احتفالا باليوم العالمي لمكافحة الفساد.. صور وفيديو
انطلاق ماراثون رياضي بشبين الكوم احتفالا باليوم العالمي لمكافحة الفساد.. صور وفيديو
انطلاق ماراثون رياضي بشبين الكوم احتفالا باليوم العالمي لمكافحة الفساد.. صور وفيديو
انطلاق ماراثون رياضي بشبين الكوم احتفالا باليوم العالمي لمكافحة الفساد.. صور وفيديو
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