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أخبار العالم

لبنان يعتمد أوراق 4 سفراء جدد.. وهذا ما قالوه للرئيس ميشال عون

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 01:16 م
ميشال عون يتسلم أوراق
ميشال عون يتسلم أوراق اعتماد سفراء جدد
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شيماء مصطفى
تسلم الرئيس اللبناني، العماد ميشال عون، اليوم الأربعاء، أوراق اعتماد 4 سفراء جدد معتمدين في البلاد.

ووفقًا لموقع "لبنان 24"، اعتمد عون أوراق سفير تونس بوراوي الإمام، وسفير سيراليون علي بابارة كمارا، وسفير جمهورية البرازيل ارمانو تيليس ريبارو، وسفير كوريا الشمالية مون جونج نام.

وحسب الموقع اللبناني، حضر تقديم أوراق الاعتماد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبه، والأمين العام لوزارة الخارجية السفير هاني شميطلي.

ولدى وصول السفراء إلى القصر الجمهوري ببعبدا، أقيمت المراسم والتشريفات المعتمدة، حيث عزف نشيد البلاد التي يمثلها السفراء، في الوقت الذي رفع فيه علم دولته على سارية القصر الجمهوري إلى جانب العلم اللبناني. .

ولدى مغادرة كل سفير، بعد تقديم اوراق الاعتماد، عزفت موسيقى الجيش النشيد الوطني اللبناني.

ونقل السفراء الى الرئيس عون تحيات رؤساء دولهم وتعازيهم بضحايا الانفجار في مرفأ بيروت، كما تمنوا له التوفيق في مسؤولياته الوطنية، مؤكدين له العمل من أجل تعزيز العلاقات التي تجمع بين لبنان وبلدانهم. 

وحمل رئيس الجمهورية السفراء تحياته الى رؤساء دولهم، متمنيا لهم التوفيق في مهمتهم الدبلوماسية.
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