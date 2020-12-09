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أخبار العالم

159 حالة.. السعودية تسجل تراجعا حادا في إصابات كورونا

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 02:57 م
علم السعودية
علم السعودية
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شيماء مصطفى
سجلت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، تراجعا حادا في عدد الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".


ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، أعلنت وزارة الصحة بالمملكة، عن تسجيل ١٥٩ إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية.


وبذلك، يرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في المملكة إلى ٣٥٩٢٧٤ حالة.


وأعلنت وزارة الصحة السعودية عن وفاة 13 مصابا بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 6002 حالة.


وأشارت الوزارة إلى شفاء ٢١٠ حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء ٣٤٩٦٢٤ حالة.


وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ ٣٦٤٨ والحالات الحرجة 550 حالة.
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