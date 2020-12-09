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تعليم

ملتقى بجامعة كفر الشيخ لرفع وعي الطلاب بالتحديات التي تواجه الدولة المصرية

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 04:24 م
جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
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محمود زيدان
نظمت أسرة الجيل المؤسس، بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، فعاليات رابع أيام البرنامج التثقيفي لرفع وعي وإدراك طلاب الجامعة بالتحديات التي تواجه الدولة المصرية، وذلك في كلية التمريض مع الالتزام بالاجراءات الاحترازية التي أعدتها إدارة الجامعة.

يأتي هذا تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ والدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

جاء ذلك بحضور  الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور  مها أبو جازية عميد كلية التمريض والدكتور رشدي العدوى أستاذ الاقتصاد الزراعي المساعد - رائد أسرة الجيل المؤسس ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

ورحّبت الدكتور مها أبو جازية عميد كلية التمريض بالحضور في رحاب الكلية وقدم الشكر والتقدير لرئيس الجامعة لرعايته للندوة والحضور لتشريفهم والمشاركة .

وتناولت فعاليات رابع أيام البرنامج التثقيفي محاضرة بعنوان الشباب والدولة "حقائق وأرقام" ألقاها الدكتور رشدي العدوي أستاذ الإقتصاد الزراعي المساعد بكلية الزراعة كما تحدث الدكتور حسني النجار عن استراتيجيات تعزيز الأمن الفكري للشباب. 

وصرح الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة بأن هذه الندوات يأتي في إطار تنفيذ خطة الأنشطة الطلابية والدور الوطني للجامعة لتعريف الطلاب وتعزيز ثقافة الوعي بقضايا الوطن كما تهدف إلى غرس قيم الوطنية والحس الوطني والانتماء لدى الطلاب وتأكيد الهوية الوطنية المصرية وتصحيح المفاهيم المغلوطة.

وشدد رئيس الجامعة على الانتماء للوطن وجامعتهم لصنع مستقبل مشرف لأنفسهم ومجتمعهم ووطنهم موضحا بأننا نبذل قصارى جهدنا من أجلكم لتكونوا متميزين علميا وثقافيا وفكريا ورياضيا وعنوانًا لطالب جامعة كفرالشيخ الذي يحمل التميز بالخلق الرفيع ويتسلح بالعلم والتكنولوجيا ويحرص على بناء الوطن بالعمل ، محذرا من المؤامرات وحروب الجيل الرابع والخامس، وضرورة مواجهتها بنشر الثقافة والوعي الوطني.

كما أوصى رئيس الجامعة الطلاب والطالبات بالبعد عن مواقع التواصل الاجتماعي التي تبث الفتن وتروج للشائعات المغرضة والهدامة، داعيًا الطلاب والطالبات للتواصل مع مسئولي الجامعة مباشرة لتوضيح الحقائق .

وشدد على دور الجامعة في توعية الطلاب بخطورة الأخبار الكاذبة والشائعات من خلال استضافة الشخصيات والرموز الوطنية في الندوات المختلفة طبقا لخطة الموسم الثقافي في الكليات مع إتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية .

ملتقى بجامعة كفر الشيخ لرفع وعي الطلاب بالتحديات التي تواجه الدولة المصرية
ملتقى بجامعة كفر الشيخ لرفع وعي الطلاب بالتحديات التي تواجه الدولة المصرية
ملتقى بجامعة كفر الشيخ لرفع وعي الطلاب بالتحديات التي تواجه الدولة المصرية
ملتقى بجامعة كفر الشيخ لرفع وعي الطلاب بالتحديات التي تواجه الدولة المصرية
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