تفاصيل تنكشف لأول مرة.. حنان عشراوي تستقيل من منظمة التحرير الفلسطينية

أعلنت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حنان عشراوي، اليوم الأربعاء، عن استقالتها من المنظمة، وذلك في بيان أصدرته اليوم أوضحت فيه حيثيات تقديم استقالتها من منصبها للرئيس الفلسطيني محمود عباس.





وأكدت عشراوي فيي البيان، استقالتها من منصبها، مشددة على أنه قد آن الأوان لإجراء الإصلاحات المطلوبة وتفعيل منظمة التحرير وإعادة الاعتبار لصلاحياتها ومهامها واحترام تفويض اللجنة التنفيذية التي تعاني من التهميش وعدم المشاركة في صنع القرار.





وشددت على أنه "لا بد من تداول السلطة ديمقراطيا عن طريق الانتخابات، فالنظام السياسي الفلسطيني بحاجة إلى تجديد مكوناته ومشاركة الشباب، نساءً ورجالًا، والكفاءات في مواقع صنع القرار".





وأضافت : "لقد قدمت استقالتي من اللجنة التنفيذية بتاريخ 24 نوفمبر الماضي حين التقيت بالرئيس محمود عباس.. خلال اللقاء جرى بيننا حديث صريح وودي قدمت خلاله استقالتي شفهيا وأعقبتها باستقالة مكتوبة في 26 من الشهر ذاته، بعد أن تم التأكيد والتوافق على أن تدخل حيز التنفيذ نهاية العام الجاري وذلك لإتاحة الفرصة للقيام بالخطوات الرسمية المطلوبة بالتنسيق الكامل مع الرئيس".



وتابعت: "لقد تعهدت في هذا اللقاء بألا أقوم بالإعلان عن الاستقالة أو مناقشتها إلى حين انتهاء الإجراءات بالتوافق، ولكن وللأسف الشديد تم تسريب خبر الاستقالة بشكل غير مهني تضمن مغالطات وافتراءات من قبل مصادر قيل أنها رفيعة المستوى، مما خلق جوًا من الشك والبلبلة".

