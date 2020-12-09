حدوث مواجهة عسكرية بين مصر وتركيا.. خالد عكاشة يفجر مفاجأة عن هذا التصريح

قال العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا؛ من أنجح الزيارات، موضحًا أن توقيتها مهم، وأن معظم الملفات فى حالة تجديد، وذلك بعد الانتخابات الرئاسة الامريكية.





وأضاف ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة " صدى البلد" تقديم الإعلامية عزة مصطفى ، أن الرئيس السيسي خلال حديثه مع الرئيس الفرنسي تحدثا عن ملفات كثيرة تهم المنطقة، لافتا إلى أن الفرنسين كان لديهم اهتمام كبير بالرئيس السيسي، والذي اجري حوارا مع أكبر الصحف الفرنسية، وبعد ذلك تم تداولها فى جميع الصحف العالمية.





وأشار إلى أن زيارة الرئيس لـ فرنسا ستدفع افاق الاستثمار بين البلدين؛ وذلك بعد جائحة كورونا التى ضربت جميع دول العالم.





وأوضح أن الرئيس خلال حواره مع الصحيفة الفرنسية لم يذكر اسم تركيا، وعلق على الخبر المنشور فى روسيا اليوم تحت عنوان " السيسي يتحدث عن احتمالية حدوث مواجهة عسكرية مع تركيا" وقال إن هذا الخبر لجذب المشاهدات فقط وأن روسيا اليوم وضعت بعض التوابل على العنوان.





وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال إن مصر لن تكون الطرف الذى يبدأ أى مشكلة.



