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أخبار البلد

وزيرة الصحة توجه بتوفير مخزون استراتيجي من "الأكسجين الطبي" في المستشفيات

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 07:24 م
صدى البلد
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محمد غالي
خلال اجتماع عقدته مع رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات بشاي للصلب:

وزيرة الصحة: رفع كفاءة شبكات الغازات بالمستشفيات وتطويرها بالتعاون مع الشركات المختصة

هالة زايد: تذليل كافة التحديات لزيادة القدرة الإنتاجية للشركات المنتجة للغازات الطبية 

رئيس مجموعة شركات بشاي للصلب: تسخير كافة الإمكانيات لدعم القطاع الصحي وزيادة ضخ اسطوانات الأكسجين الطبي بالمستشفيات
 
عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اجتماعًا، اليوم الأربعاء، مع المهندس كمال بشاي رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "بشاي" للصلب، لمناقشة سبل التعاون بهدف تلبية احتياجات المستشفيات من الأكسجين الطبي.


جاء ذلك بحضور كل من اللواء وائل الساعي، مساعد وزيرة الصحة والسكان للشئون المالية والإدارية، والدكتور محمد حسانين، رئيس قطاع الدعم الفني والمشروعات بوزارة الصحة، وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان.


وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة أكدت على أهمية رفع كفاءة شبكات الغازات بالمستشفيات وتطويرها بما يلزم  من خلال التعاون مع القطاع الخاص.


 وأضاف" مجاهد" أن الوزيرة وجهت بتوفير "الأكسجين الطبي" بشكل مستمر بالمستشفيات، بالإضافة إلى توفير مخزون استراتيجي، خاصة في ظل مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.
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وتابع "مجاهد" أن الوزيرة أكدت على التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتذليل أي تحديات قد تواجه الشركات المنتجة، لزيادة القدرة الإنتاجية من الغازات الطبية بما يخدم تلبية احتياجات القطاع الصحي.


ومن جانبه، أكد المهندس كمال بشاي رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات بشاي للصلب، تسخير كافة الإمكانيات لدعم القطاع الصحي وزيادة ضخ اسطوانات الأكسجين الطبي بالمستشفيات، موجهًا الشكر للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان لجهودها في مواجهة فيروس كورونا المستجد،  وحرصها على توفير جميع الإمكانيات الطبية اللازمة لمواجهة الفيروس، وكذلك حرصها على تذليل التحديات التي تواجههم والعمل على حلها.
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