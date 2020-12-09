جعلت أظافره طويلة ومدببة| هجوم على سيدة تواجه انتقادات حادة بسبب صورة لابنها

عندما يتعلق الأمر بالأبوة والأمومة، فلكل شخص آراؤه حول كيفية رعاية أطفاله بدءًا من "ما يجب أن يطعمهم" إلى "ما يمكنهم اللعب به"، لكن يمكن أن يتعرض أحد الوالدين للنقد بسبب أمر ما نفذه في أحد الأيام.
ووفقًا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية تعرضت إحدى الأمهات للهجوم مؤخرًا؛ بعد مشاركتها صورة لـ"أظافر طفلها" عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما جعل البعض يفزع منها، و يتهم السيدة بإساءة معاملة الطفل.
وشاركت الأم صورة من طلاء الأظافر الذي استخدمته لابنها مما جعل أظافر الطفل طويلة ومدببة، ووصلت الصورة إلى أحد المنتديات الشهيرة ليعلق عليها أكثر من 300 شخص.
شعر الكثيرون بالغضب من تصرفها، وسألت أحد المستخدمين المتخصصين السيدة قائلةً: «هل تعلمين ان تصرفك هذا إساءة معاملة للأطفال و تعريضهم للخطر إذا جرح الطفل نفسه بهذه الأظافر؟»، وعلق آخر: « تعطي الأم الطفل من الناحية الفنية عدة أدوات حادة»، وكتب ثالث: «هذا الطفل يمكن أن يغمض عينيه أيها الوالدة المهملة»، وأضاف رابع: « أظافر الأطفال حادة بما فيه الكفاية، هذه الأشياء ستمزق وجهك».
واعتقد عدد قليل من الآخرين على المنتدي أن الصورة ربما تم وضعها على أحد برامج المونتاج والتحرير أو أن الأم صاحبة الصورة لصقت هذه الأظافر خدعة، معللين ذلك بأن أظافر الطفل رقيقة جدًا بحيث لا يمكن تشكيلها بهذا الشكل.
وفي سياق متصل، تعرضت أم إسترالية، تدعي أبريل، للانزعاج بسبب وضع ابنتها على مرتبة على الأرض بدلًا من السرير، موضحةً أنها أعدت غرفة نومها بأسلوب «مونتيسوري»، ويشمل وضع السرير على الأرض للسماح للطفلة بالتحرك واستخدام خيالها أثناء اللعب.
وأضافت أن الطفلة لا تنام على المرتبة كثيرًا، حيث إنها تنام معها وتستخدم غرفتها فقط للقيلولة أو اللعب، ومع ذلك ما زال الكثيرون يشعرون أن هذه كانت فكرة سيئة.
ووفقًا لصحيفة «ذا صن» البريطانية اتهم البعض أبريل بـ "الإهمال" بينما اعتقد آخرون أنها تعرض صحة ابنتها للخطر من خلال وضع الفراش على الأرض، حيث إنه لن يحصل على تهوية كافية.
صُدمت الأم من السلبية التي قوبلت بمنشورها، ثم قامت بتعديلها لاحقًا لإعلام الناس بأن السرير موجود بالفعل على شرائح، مضيفة: «إذا كنت ترغب في الاتصال بقسم خدمات الأطفال للحصول على سرير آمن لطفلتي، قم بإبلاغي وسأقدم لك بياناتي لأنه من الواضح أنها ليست غرفة نوم لطفل مُهمل».