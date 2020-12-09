جعلت أظافره طويلة ومدببة| هجوم على سيدة تواجه انتقادات حادة بسبب صورة لابنها

عندما يتعلق الأمر بالأبوة والأمومة ، فلكل شخص آراؤه حول كيفية رعاية أطفاله بدءًا من "ما يجب أن يطعمهم" إلى "ما يمكنهم اللعب به"، لكن يمكن أن يتعرض أحد الوالدين للنقد بسبب أمر ما نفذه في أحد الأيام.





ووفقًا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية تعرضت إحدى الأمهات للهجوم مؤخرًا؛ بعد مشاركتها صورة لـ"أظافر طفلها" عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما جعل البعض يفزع منها، و يتهم السيدة بإساءة معاملة الطفل.





وشاركت الأم صورة من طلاء الأظافر الذي استخدمته لابنها مما جعل أظافر الطفل طويلة ومدببة، ووصلت الصورة إلى أحد المنتديات الشهيرة ليعلق عليها أكثر من 300 شخص.





شعر الكثيرون بالغضب من تصرفها، و سألت أحد المستخدمين المتخصصين السيدة قائلةً: «هل تعلمين ان تصرفك هذا إساءة معاملة للأطفال و تعريضهم للخطر إذا جرح الطفل نفسه بهذه الأظافر؟»، وعلق آخر: « تعطي الأم الطفل من الناحية الفنية عدة أدوات حادة»، وكتب ثالث: « هذا الطفل يمكن أن يغمض عينيه أيها الوالدة المهملة»، وأضاف رابع: « أظافر الأطفال حادة بما فيه الكفاية، هذه الأشياء ستمزق وجهك».





واعتقد عدد قليل من الآخرين على المنتدي أن الصورة ربما تم وضعها على أحد برامج المونتاج والتحرير أو أن الأم صاحبة الصورة لصقت هذه الأظافر خدعة، معللين ذلك بأن أظافر الطفل رقيقة جدًا بحيث لا يمكن تشكيلها بهذا الشكل.







