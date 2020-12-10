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مرأة

وصفات سريعة لعلاج قشرة الرأس

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 04:01 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
تسبب قشرة الرأس فى ضعف فروة الرأس بشكل أساسي بسبب جفاف الجلد، ويمكن للعلاجات المنزلية أن تفيد في علاج قشرة الرأس ، بشرط ألا تكون الحالة شديدة.إليك علاج القشرة  بمكونات طبيعية من مطبخك يقدمها موقع "medlife.com


قشر البرتقال

خذي قشر البرتقال ثم اعصر بعض عصير الليمون عليه وضعي كل هذا إلى مطحنة واطحنيه حتى يتحول إلى عجينة.
ضعي المعجون على فروة رأسك واتركيه يجف لمدة 30 دقيقة وبعد الانتهاء من ذلك ، يمكنك غسله ببعض الشامبو المضاد للقشرة.

خل التفاح

  خل التفاح أحد أفضل العلاجات الطبيعية لعلاج قشرة الرأس الشديدة فقط أضف القليل من خل التفاح إلى الماء (أجزاء متساوية) واتركه جانبًا.
بعد غسل شعرك ، ضعي المزيج على شعرك المبلل ودلكي شعرك بلطف بالمزيج واتركيه ليجف لمدة 15 دقيقة ثم اشطفيه.

زيت جوز الهند

يقال إن زيت جوز الهند يحافظ على تغذية شعرك وعندما يخلط مع القليل من عصير الليمون  يمكن أن يعالج قشرة الرأس.. اتبعي هذه النصائح البسيطة للتخلص من قشرة الرأس بشكل دائم.

الحلبة

 تأكدي من هرس البذور إلى مادة تشبه المعجون، ثم أضيفي القليل من عصير الليمون إلى العجينة واخلطيها جيدًا وبمجرد أن تتشكل العجينة، ضعيها على فروة رأسك وشعرك واتركه حتى يجف لمدة 30 دقيقة وبعد ذلك يمكنك غسل شعرك بالشامبو والسماح لشعرك بالجفاف.

اللبن الرائب

تحتاج إلى وضع القليل من اللبن الرائب على شعرك بما في ذلك فروة رأسك واتركه يجف لمدة ساعة أو نحو ذلك وتأكد من شطفه في غضون ساعات بالقليل من الشامبو.

النيم
لتحضير مزيج عصير النيم قبل وضعه على شعرك وسيساعد ذلك في علاج قشرة الرأس وتحتاجي أولًا إلى طحن بعض أوراق النيم حتى تتكون عجينة سميكة وبعد ذلك، تحتاجي إلى وضع هذا المعجون على فروة رأسك وشعرك وتركه يجف لمدة 10 دقائق على الأقل.
بمجرد الانتهاء من ذلك ، يمكنك غسله ببعض الماء.

وصفة الخل الطبيعى

ستحتاجين أولًا إلى كوبين من الخل وكوب من الماء كمكون رئيسي وبعد ذلك ، سوف تضطري إلى غلي كوبين الخل وتركه جانبًا ليبرد.
ثم اخلطي 1/8 أكواب من الماء مع الخل وبمجرد الانتهاء من ذلك ، يمكنك استخدام هذا لتنظيف فروة رأسك ويمكنك شطفها بالشامبو.
ملحوظة: يجب القيام بذلك عادة في الصباح قبل وضع الشامبو على شعرك. سيقلل الخل من الجفاف ويزيل الحكة التي تواجهيها.

المصدر..
medlife.com
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