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حوادث

جهود مكثفة لضبط لص سرق 800 ألف جنيه من عقار يقيم فيه سفير دولة عربية بالقاهرة

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 01:02 ص
صدى البلد
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اسلام مقلد
أمرت جهات التحقيق رجال المباحث، بسرعة ضبط واحضار لص، تمكن من سرقة اموال ومجوهرات من شقة مستأجرة مفروش في عقار سكني يقيم فيه سفير دولة عربية بكورنيش النيل دائرة قصر النيل.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بسرعة التحري عن الواقعة للوقوف على حقيقتها ومرتكبها.

ويجري رجال البحث الجنائي بالقاهرة جهودا مكثفة لسرعة كشف ملابسات واقعة سرقة أموال ومجوهرات من شقة مستأجرة مفروش في عقار سكني يقيم فيه سفير دولة عربية بكورنيش النيل دائرة قصر النيل.

ويعكف رجال الأمن بالقاهرة على تفريغ كاميرات المراقبة واستجواب ٣ خفراء بالعقار لبيان مدى تورطهم فى الواقعة من عدمه، والاستماع للشهود من الجيران ، حيث تبين من الفحص وحصر المسروقات التي كشفت عن سرقة نحو ٨٠٠ الف جنيه قيمة أموال ومجوهرات .

وكان قسم شرطة قصر النيل قد تلقى بلاغا من صاحب شركة يفيد بتعرض شقته بالطابق التاسع لواقعة سرقة متعلقات وأموال بقيمة 800 ألف جنيه،  أثناء سفره لمدينة الغردقة ، ولم يتهم أحد بارتكاب الواقعة .

وانتقلت أجهزة الأمن إلي مكان البلاغ ، وتبين وجود كسر في شباك الحمام، ما يشير إلى أن اللص تسلق من الطابق العاشر والأخير ثم إلى الشقة محل البلاغ، وتمكن من ارتكاب واقعة السرقة، وهو ما يؤكد أن اللص على علم بعدم وجود أحد بالمنزل ويعلم مواعيد صاحب الشقة .

وقام رجال المباحث بضبط ٣ خفراء الحراسة للعقار محل البلاغ لاستجوابهم ، فيما تم تفريغ كاميرات مراقبة كشفت عن لص يرتدي ماسك الذى قام بتحريك الكاميرا لإخفاء معالمه.

وقرر أحد السكان ان "الحراس ال٣ المضبوطين يعملون منذ أعوام معنا ولم يصدر منهم أي شكوى او أي واقعة سرقة، وبالتالي نحن كسكان نعاني من أن العقار بدون أي خفراء، ونناشد أجهزة الأمن الإفراج عن الخفراء في اسرع وقت حال ثبوت عدم تورطهم".
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التحقيق في واقعة سرقة 800 ألف جنيه من عقار يقيم فيه سفير دولة عربية بالقاهرة

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