«التصدي للأفكار المتطرفة داعم أساسي لاستقرار المجتمع».. ندوة لمركز الفتوى بالأزهر في العريش

عقد أعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بمدينة العريش اليوم عددًا من الندوات التوعوية والدعوية في إطار لقاءات برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية المنعقدة بمحافظة شمال سيناء، برعاية الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف.





وشملت لقاءات اليوم: كلية التربية، ومركز شباب السلام، والمجلس القومي للمرأة، وجمعية رعاية الطلاب.





كما عُقدت ندوة عامة بديوان عام المحافظة حضرها القيادات التنفيذية والشعبية.





وتناولت الندوات عدة محاور كان أهمها: التصدي للأفكار المتطرفة أحد دعائم استقرار المجتمع، وبيان منهج الإسلام في حفظ استقرار الأسرة وحمايتها من التفكك، وأهمية الأخلاق في بناء الأمم.





لاقت هذه الندوات تفاعلًا كبيرًا من الحضور؛ وخاصة طلاب جامعة العريش، الذين طرحوا العديد من الأسئلة والاستفسارات، وناقشوا المحاضرين في أهم القضايا التي تشغل أذهانهم في أمور دينهم أو حياتهم العامّة.





كما شارك أعضاء المركز جامعة العريش تكريمها أبناء شهداء حادث مسجد الروضة بشمال سيناء، الذي نفذته يد الغدر والتطرف.





وتستمر فعاليات وأعمال برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية بمحافظة شمال سيناء حتى يوم الجمعة المقبل بإذن الله تعالى.



