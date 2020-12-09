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أخبار العالم

الشيوخ الأمريكي يبدأ التصويت على قرار لمنع بيع F-35 لـ الإمارات

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 11:46 م
اف 35
اف 35
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شريف سيد
بدأ مجلس الشيوخ الأمريكي، التصويت على مشروعي قرار  يعارضان صفقة السلاح الأمريكية للإمارات من بينها بيع طائرات اف 35. 

وأعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه سيستخدم حق الفيتو رسميًا ضد أي جهود من جانب الكونجرس لعرقلة خطط بيع أسلحة تشمل مقاتلات إف-35 إلى الإمارات بقيمة 23 مليار دولار.

جاء ذلك على خلفية استعداد الكونجرس الأمريكي للتصويت على قرار لعرقلة تمرير صفقة بيع المقاتلات الأمريكية إلى الإمارات في وقت لاحق اليوم الأربعاء، وفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وقال البيت الأبيض في بيان، إن مبيعات السلاح إلى الإمارات تدعم السياسة الخارجية الأمريكية وأهداف الأمن القومي عبر تمكين الإمارات لردع السلوك والتهديدات العدوانية الإيرانية المتزايدة في المنطقة، وذلك عقب اتفاق السلام الذي وقعته أبو ظبي مع إسرائيل في الآونة الأخيرة.

وأطلعت إدارة ترامب الكونجرس في 10 نوفمبر الماضي، بأنها وافقت صفقة عسكرية لبيع 50 مقاتلة من طراز إف-35 إلى الإمارات، وهي أكبر صفقة بيع مقاتلات عسكرية تعقدها الولايات المتحدة مع دولة واحدة.

ويرى منتقدون للصفقة أنها تخالف مبدأ التفوق النوعي العسكري لإسرائيل في المنطقة، إلا أن تل أبيب نفسها أعلنت أنها لا تعترض على بيع المقاتلات إلى الإمارات.

وكان السفير الإماراتي لدى واشنطن، يوسف العتيبة، أكد في حوار مع معهد "هدسون" أمس، أن مسألة الاعتراض على صفقة بيع مقاتلات "إف-35" للإمارات يتمثل في أن الرئيس دونالد ترمب هو من يقف ورائها.

وأكد العتيبة أن أبوظبي تشتري الأسلحة للدفاع بأموالها للدفاع عن نفسها ضد عدو مشترك مع الولايات المتحدة.

 وأشار العتيبة إلى أن مقاتلة "إف-35" تعتبر خط دفاع أول عن الإمارات والولايات المتحدة، مضيفًا أن "بيع المقاتلات إلى الإمارات يتوافق مع القانون الأمريكي لدعم تفوق إسرائيل النوعي".
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