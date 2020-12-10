رانيا يوسف: 2020 كان لها العديد من الجوانب المضيئة في حياتي ..فيديو

قالت الفنانة رانيا يوسف ، إن عام 2020 يعد تجربة صعبة مرت بها الكرة الأرضية ، ويجب أن نتعلم منها أشياء تفيدنا وأصبحت لدينا أولويات كثيرة عن الماضي. الأرضية





وأضافت رانيا يوسف، خلال لقائها في مهرجان القاهرة السينمائي، أن سنة 2020 كان لها العديد من الجوانب المضيئة في حياتها، ومنها قضاء وقت أكثر مع أولادها والتركيز في المنزل بسبب حظر كورونا على المستوى الشخصي، وعلى المستوى المهني قامت بعمل "الآنسة فرح" الموسم الأول، وعمل "مملكة إبليس" الموسم الأول والثاني، لافتة إلى أن فيلم "صندوق الدنيا" ظلم لأنه لم يأخذ حقه في المشاهدة.





، أن عدم ظهورها في مهرجان القاهرة باستمرار هو أنها كانت خارج مصر، حيث قضت 10 أيام . وأوضحت رانيا يوسف باستمرارأنها كانت





وشاركت الفنانة رانيا يوسف متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورا جديدة خلال مشاركتها الأولى أمس الأول، الثلاثاء، في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي .





وخطفت رانيا يوسف الأنظار في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستانا متوسط الطول وذا أكمام مكشوفة باللون التركواز، واتسم التصميم بالقماش البليسيه الذي يتصدر أحدث صيحات الموضة.





وقد حمل فستان رانيا يوسف في مهرجان القاهرة توقيع دار الأزياء العالمية Elisabetta Franchi، وبلغ سعر الفستان 682 دولارا أمريكيا، بينما بعد الخصم 447 دولارا.





وانتعلت رانيا يوسف حذاءً أنيقا ذا كعب عالٍ باللون الفضي من Christian Louboutin، ونسقت معه كلاتش صغير الحجم بنفس اللون من ماركة SAINT LAURENT، وأكملت إطلالتها ببعض الإكسسوارات والمجوهرات الأنيقة من GLAMOUR Jewellery المتناسقة مع فستانها.



