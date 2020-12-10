أشرف عوض: الأعراض الجانبية لتعاطي لقاح كورونا أمر طبيعي ..فيديو

قال الدكتور أشرف عوض، استشاري جراحة العظام، إن الأعراض الجانبية التي تظهر بعد تعاطي اللقاح طبيعية وليس هناك أى قلق منه، ولن يتوقف استخدام تطعيم شركة فايزر، وهناك إقبال كبير جدًا لتعاطي اللقاح، وسيتم إعطاؤه إلى الأشخاص الذين وصلت سنهم إلى 80 سنة.





وأضاف "عوض"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خبر اليوم" المذاع علي قناة "أون إى"، أن الأعراض التي تظهر عبارة عن حساسية بسيطة، وهي ليست خطيرة، ولا تسبب أى خوف، مؤكدا أن اللقاح يتم إعطاؤه إلى الأشخاص الذين هم أكثر خطورة للتعرض للإصابة إلي فيروس كورونا.





وأوضح "عوض"، أن لندن تعاقدت على 40 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا، لافتا إلى أن هناك قلقًا من تعاطي اللقاح بسبب أنه مازال جديدًا والجميع متخوف من الآثار الجانبية.





وفي ذلك السياق، تابع الدكتور أشرف يعقوب، مستشار أمراض الباطنة والقلب، إن الـ 6 أشخاص الذين توفوا في تجارب لقاح "فايزر" و"بيونتك" ليس لهم أى علاقة بفيروس كورونا وتوفوا بسبب أمراض تخصهم، وهى أمراض مزمنة، وليس بسبب تعاطيهم لقاح فيروس كورونا.





واستكمل يعقوب، أن الشخص المصاب بفيروس كورونا لا يتعاطى اللقاح ويجب أن ينتظر أسبوعين بعد شفائه، وبعدها يأخذ اللقاح، وجميع من لديهم أمراض مزمنة لا يجب عليه أخذ اللقاح إلا بعد شفائه.





وأوضح يعقوب، أن الأشخاص المصابين بحساسية شديدة يجب عليهم عدم أخذ لقاح فيروس كورونا ويجب متابعة مكونات لقاح فيروس كورونا حتى لا يحدث اى اضرار جانبية للذين يتعاطون اللقاح ونسبة فعالية اللقاحات 90%.





وفي ذلك الصدد أكد الدكتور اشرف عقبة رئيس اقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس ، أن ان اللقاح عبارة عن تدريب للجهاز المناعي للوقاية من فيروس كورونا وهذا التدريب يعطي للجهاز المناعي تدرب على انتاج اجسام مضادة واللقاحات المتوفرة حاليا عبارة عن مجموعات.





واستكمل أشرف عقبة، أن لقاح فايزر لدية مشكلة بسبب حفظه في درجة برودة معينة لانها اذا تعرض الي درجات حرارة غير المتفق عليها تحدث له تغيرات ويصعب نقل وحقن لقاح شركة فايزر.





وأكد أشرف عقبة، أن اللقاح الصيني مصر شاركت في التجارب الخاصة به ووصلت الي نتائج رائعة لأنها تعمل على تكوين أجسام مضادة ضد فيروس كورونا واللقاح الصيني هو الأقرب للاستخدام ويمكن تصنيعه في مصر وتوزيعه علي الدول المجاورة هو ولقاح أكسفورد.