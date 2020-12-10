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رياضة

ريال مدريد يتصدر تويتر بعد التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 06:43 ص
ريال مدريد
ريال مدريد
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #ريال_مدريد بسبب التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا بعد التغلب على فريق بروسيا مونشغلادباخ  بهدفين مقابل لا شئ.. 

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي.. "‏‎من العار أن ينتظر مشجعي الريال لاخر جولة حتى يتأهل.. الريال ليس برشلونة ليحتفل مشجعيه بالتأهل للأبطال تنذكر وما تنعاد ‎#هلا_مدريد" و "‏الحمد لله الريال عملها وظبطلي اليوم".

وقال آخرون "‏الريال لما يكون فايق بتسمع كوره عالميه منه" و "‏الريال الفريق الاسباني الوحيد الذي تصدر مجموعته في الابطال ".


وتأهل فريق ريال مدريد الى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، عقب الفوز على نظيره بوروسيا مونشغلادباخ 2-0، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، ليرفع ريال مدريد رصيده الى 10 نقاط في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصد موشنغلادباخ عند 8 نقاط في المركز الثاني.

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