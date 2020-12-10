ريال مدريد يتصدر تويتر بعد التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #ريال_مدريد بسبب التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا بعد التغلب على فريق بروسيا مونشغلادباخ بهدفين مقابل لا شئ..
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي.. "من العار أن ينتظر مشجعي الريال لاخر جولة حتى يتأهل.. الريال ليس برشلونة ليحتفل مشجعيه بالتأهل للأبطال تنذكر وما تنعاد #هلا_مدريد" و "الحمد لله الريال عملها وظبطلي اليوم".
وقال آخرون "الريال لما يكون فايق بتسمع كوره عالميه منه" و "الريال الفريق الاسباني الوحيد الذي تصدر مجموعته في الابطال ".
وتأهل فريق ريال مدريد الى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، عقب الفوز على نظيره بوروسيا مونشغلادباخ 2-0، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، ليرفع ريال مدريد رصيده الى 10 نقاط في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصد موشنغلادباخ عند 8 نقاط في المركز الثاني.