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تعليم

مع انطلاق ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية.. وزير التعليم العالي يدعو الطلاب للمشاركة الفاعلة

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 09:11 ص
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
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نهلة الشربيني
وجه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، دعوة إلى جميع الطلاب في الجامعات والمعاهد المصرية، للمشاركة الفاعلة في انتخابات الاتحادات الطلابية، مع ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.


وأكد الدكتور خالد عبد الغفار أنه منذ توليه المسئولية بوزارة التعليم العالي، حرص على الخروج باللائحة الطلابية إلى النور، وذلك في نهاية عام 2017 (بعد عشر سنوات من أخر لائحة)، مشيرا إلى أنه تم وضع اللائحة المالية والإدارية للاتحادات الطلابية في بداية 2019 ليكتمل البناء لخدمة الطلاب.


وشدد الوزير على أهمية المشاركة الفعالة في انتخابات الاتحادات الطلابية والتي تمثل المنصة الشرعية للطلاب، وتساعد على خلق قيادات طلابية واعية ملمة بقضايا الطلاب والشباب عامة، موجها الدعوة لجميع الطلاب بعدم الانسياق وراء أبواق أهل الشر ذوي الآراء السلبية الذين يدعون دائما لإفشال أي تجربة تؤدي إلى رفعة ونجاح للوطن.


وأشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى أن الدولة والوزارة سخرت كل جهودها لإقامة هذا الاستحقاق الطلابي ولا ينقص سوى أن يغتنم الطلاب الفرصة للمشاركة من أجل مستقبل يليق بشباب مصر، مع ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء ماسك الوجه (الكمامة) واتباع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، للحفاظ على سلامة جميع الطلاب.
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