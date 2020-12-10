التصنيف الأقوى.. محمد بن راشد: المنطقة تبدأ تعافيها عبر الإمارات

حصلت حكومة الإمارات على تصنيف «Aa2» في الجدارة الائتمانية وهو التصنيف السيادي الأقوى في المنطقة مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد الوطني وذلك من جانب وكالة التصنيف الدولية موديز.





وبحسب صحيفة "الخليج" الإماراتية، أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن قوة الإمارات الائتمانية نابعة من استقرارها الداخلي وسياساتها المالية الرشيدة وعلاقاتها الدولية القوية وتنوع اقتصادها الراسخ، مشددًا على أن "التصنيف إنجاز نضيفه ل2020 قبل نهايتها".





وأكد بن راشد خلال زيارته معرض «جيتكس» أن التقنية قادت العالم في 2020 وأنقذته، منوهًا سموه بأن التقنية تقودها دبي في المنطقة التي بدأت تعافيها الاقتصادي عبر الإمارات.





من جهة أخرى، أصدر حاكم دبي عددًا من التشريعات التنظيمية لجهات تابعة لحكومة الإمارة، وذلك ضمن إطار مخرجات خطة عمل اللجنة العليا لتطوير القطاع الحكومي في الإمارة الهادفة إلى تعزيز الدور المحوري والرئيسي لحكومة دبي وحوكمة الجهاز الحكومي ورفع كفاءته ومستوى مرونته.





وبلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 612 مليون درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 156 مبايعة بقيمة 272.21 مليون درهم منها 10 مبايعة للأراضي بقيمة 59.65 مليون درهم و146 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 212.56 مليون درهم.





وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 41 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 2 مليون درهم في منطقة ند الشبا الثالثة تليها مبايعة بقيمة 2 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة.





وتصدرت منطقة ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 6 مبايعة بقيمة 14 مليون درهم وتلتها منطقة الثنية الرابعة بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 43 مليون درهم وثالثة في الحبيه السادسة بتسجيلها 1 مبايعة بقيمة 1 مليون درهم.





أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 37 مليون درهم بمنطقة الحبيه الاولى كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 9 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 5 مليون درهم في منطقة معيصم الأول.





وقد تصدرت منطقة مدينة المطار المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 28 مبايعة بقيمة 35 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الثانية بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 10 مليون درهم وثالثة في الحبيه الرابعة بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 8 مليون درهم.