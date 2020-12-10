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اقتصاد

تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 10:45 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم، الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين.
 
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 11006 نقاط، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 2254 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 13201 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 4258 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 2115 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 3074 نقطة.
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