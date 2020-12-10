المجلس القومى ينظم لقاء تعريفيا بمبادرة تعزيز الحالة الصحية والتغذوية للمرأة الريفية

نظمت لجنة المرأة الريفية بالمجلس القومى للمرأة برئاسة مارى لويس عضوة المجلس مقررة اللجنة، لقاء تعريفيا بمبادرة" تعزيز الحالة الصحية والتغذوية للمرأة الريفية "بالتعاون مع كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بجامعة فاروس بمحافظة الأسكندرية وذلك بمشاركة عددًا من عضوات وأعضاء اللجنة والدكتورة أمانى سلامة الأستاذ المساعد بكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بجامعة فاروس والدكتورة سالى صلاح مدرس تكنولوجيا العلوم الصحية التنطبيقية بجامعة فاروس وذلك عبر تقنية الفيديوكونفرانس، ويأتي هذا فى إطار أنشطة حملة الـ 16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة.







وأشارت مارى لويس إلى حرص المجلس القومى للمرأة على تنفيذ العديد من الأنشطة فى كل المحافظات للتوعية بالقضاء على كل أشكال العنف التى تتعرض لها المرأة ، وتوجهت بالشكر إلى الدكتور عصام غنيم وكلية العلوم الصحية وجامعة فاروس على المبادرة التى تقدم بها للمجلس من أجل تعزيز صحة المراة الريفية والتغذوية ، معربة عن أملها باستمرارها تحت رعاية المجلس القومى للمرأة باعتباره الآلية الوطنية للدفاع عن حقوق المراة المصرية فى كافة المجالات ، خاصة وأن المرأة المصرية تعيش أزهى عصورها فى ظل القيادة السياسية الداعمة لها فى كل المجالات سواء السياسية او الاقتصادية والصحية أيضا والتى تجلت بقوة من خلال المبادرات الصحية التى تطلقها الدولة من أجل صحة المرأة ، مؤكدة أن المرأة الريفية تتحمل الكثير من الاعباء المنزلية والأعباء الاقتصادية أيضا من أجل دعم والحفاظ على أسرتها ، ومن هذا المنطلق لابد أن تقف قوية وبصحة جيدة وتغذية سليمة وهذا أبسط حقوقها .





فيما أكدت الدكتورة هالة يسرى المقررة المناوبة للجنة وأستاذة علم الاجتماع الريفى بمركز بحوث الصحراء، أن حرمان المرأة من التغذية المتوازنه يعد أحد أساليب العنف المجتمعى الى جانب ما تعانيه المرأة من الموروثات المجتمعية التى تجعل هناك تمييز ضد المراة لصالح الرجال فى النصيب من التغذية الجيدة والتطعيمات والكشف الصحى وهذا يتطلب التوعية من جانب المختصيين وتوضيح أن كلا الجنسين يحتاج الى التغذية الجيدة ، بالاضافة الى الحاجة الماسة الى التغذية الجيدة للمراة فى مراحل الحمل والولادة ، وتناولت أهمية التشبيك والشراكة بين الجهات المختلفة سواءًا الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى من أجل الوصول الى الفئات المستهدفة التى تحتاج الى المساعدة ، وأهمية وضع خريطة ديموغرافية تتحدث عن التغذية وتعمل على رصد للمناطق الجغرافية التى بها نقص للعناصر الغذائية وتقديم سبل العلاج والوقاية وتكون بمثابة جرس انذار من حدوث مضاعفات صحية للمراة فى هذه المناطق.





وأشارت الدكتورة أمانى سلامة أستاذ مساعد بكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بجامعة فاروس، الى الانيميا وخطورتها على صحة وانتاجية المرأة من خلال تناول أسباب نقص الحديد وقياس فقر الدم ووضع المراة فى مصر بالنسبة لنسب الأنيميا ، وأعراض الأنيميا عند الأطفال وطرق علاجها.





وتناولت الدكتورة سالى صلاح مدرس تكنولوجيا العلوم الصحية التنطبيقية بجامعة فاروس، موضوع تغذية الأطفال فى سن المدرسة وكيفية وضع نظام غذاء صحى وأضرار الافراط فى تناول الحلويات والأطعمة السكرية والقيمة الغذائية اللازمة لكل عنصر.





كما أشار جون فهيم عضو اللجنة، الى أهمية التشبيك بين كل المؤسسات والهيئات مع وزارة الصحة فى توصيل المعلومات التى تخدم صحة المراة الريفية وتسهيل وصولها الى الخدمات ، وأهمية تقديم التدريبات اللازمة لرفع وعى السيدات فى تلك المناطق وتوزيع الكتيبات والارشادات اللازمة للمراة وبطريقة مبسطة فى توصيل المعلومات واهمية تنفيذ تلك المبادرة على جميع المحافظات وليست الاسكندرية فحسب .





وأشار الدكتور ابانوب جمال عضو اللجنة الى ضرورة فهم النظام الغذائى وعناصره اللازمة والتى لابد ألا يأتى أحد منها على حساب الأخر وضرورة احداث التوازن بين جميع العناصر من كربوهيدات والدهون والبروتينات والأملاح المعدنية والفيتامينات ، كما أشار الى مبادرة رئيس الجمهورية للحفاظ على صحة المرأة المصرية وضرورة الاستفادة من خدماتها المستمرة فى كل المحافظات وبدون مقابل.