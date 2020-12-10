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أخبار العالم

الشاباك.. رئيس الأمن العام الإسرائيلي يزور دول خليجية سرًا | اعرف السبب

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 12:19 م
رئيس الشاباك نداف
رئيس الشاباك نداف أرجمان
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سمر صالح
كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية اليوم الخميس أن رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" نداف أرجمان، قام في الآونة الأخيرة بزيارة سرية إلى دول الخليج.

وأفادت الصحيفة بأن رئيس الشاباك نداف أرجمان، قام في الآونة الأخيرة بزيارة سرية إلى دول الخليج بهدف فحص إجراءات الحماية كجزء من اتفاقات التطبيع وذلك قبل اغتيال فخري زادة في إيران. 

وأوضحت الصحيفة أن "خلال زيارته الخليج، أراد أرجمان فحص الإجراءات الأمنية حول الممثليات الديبلوماسية العتيدة، وحماية الرحلات الجوية".

كما التقى أرجمان خلال الزيارة "نظرائه المحليين"، بهدف الاتفاق معهم على جملة مواضيع، وتوثيق التنسيق بين أجهزة أمن دولهم مع إسرائيل.

وأشارت "يسرائيل هيوم" إلى قضية حساسة جدًا على خلفية العدد الكبير للسواح الإسرائيليين الذين يتوقع أن يزوروا دولة الإمارات، وفي ضوء النطاق المتوقع للزيارات التي ستقوم بها شخصيات إسرائيلية، والتي تتطلب تنسيقًا واهتمامًا خاصًا، بما في ذلك الحماية اللصيقة". 

ولفتت الصحيفة إلى أن زيارة أرجمان حصلت قبل اغتيال العالم الإيراني محسن فخري زادة في إيران، مؤكدة أن "هذه الزيارة تكتسي أهمية مضاعفة في أعقاب الاغتيال".
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